«Fermate il massacro», 300 mila in piazza per Gaza

Una piazza gremita, colorata da bandiere della pace, striscioni contro la guerra, vessilli dei partiti e cori che invocano “Palestina libera”. La manifestazione nazionale per Gaza, organizzata da Pd, M5s e Avs, ha riempito sabato 8 giugno piazza San Giovanni a Roma, al termine di un corteo partito da piazza Vittorio.

Un’iniziativa nata per chiedere la fine dei bombardamenti su Gaza, lo stop alla complicità dei governi occidentali, e il riconoscimento dello Stato palestinese. L’appuntamento, preceduto da forti tensioni politiche e da critiche interne ed esterne al fronte progressista, ha visto la presenza di migliaia di manifestanti e numerosi esponenti politici, tra cui Giuseppe Conte, Elly Schlein, Nichi Vendola, Roberto Fico, Massimo D’Alema e Leoluca Orlando.

«La piazza dell'umanità e della solidarietà»

«Siamo in 300 mila», dicono gli organizzatori. Dal palco allestito in piazza San Giovanni, la giornalista Valentina Petrini ha moderato gli interventi, aprendo la manifestazione con parole nette: «L’unico dovere etico di noi giornalisti è stare dalla parte dei deboli. È ridicolo continuare a dividerci sulle parole: è genocidio, è pulizia etnica». Con un chiaro riferimento a Giorgia Meloni, ha aggiunto: «Sono una donna, una madre, un’italiana, ma soprattutto un’umana».

Parole condivise da Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, che ha sottolineato: «È una piazza molto unitaria e inclusiva. C’è una richiesta fortissima che viene dal basso e oggi le forze politiche se ne assumono la responsabilità. È un’enorme risposta di partecipazione per dire basta al massacro dei palestinesi e ai crimini del governo Netanyahu. Questa è l’Italia che vogliamo».

Bandiere mescolate per una giusta causa

Anche il presidente del M5s Giuseppe Conte ha rimarcato l’importanza dell’unità tra le forze progressiste: «A noi piace mescolare le bandiere per una giusta causa. È già successo in passato, per il salario minimo o per altri obiettivi comuni. Qui siamo uniti contro il massacro in corso e per dare forza alla nostra voce politica».

Conte ha poi difeso la manifestazione dalle accuse di antisemitismo, ribadendo: «Non vogliamo essere partner di un genocidio. Chi dice che protestare per Gaza è antisemitismo usa un espediente retorico». Sulla stessa linea anche Nicola Fratoianni di Avs: «Mobilitarsi per Gaza non è antisemitismo, è un’accusa infamante».

Le voci della associazioni

Tra le testimonianze, anche quelle di palestinesi e israeliani critici del governo Netanyahu. Sul palco si sono alternate associazioni, militanti, pacifisti e rappresentanti della società civile. Nella folla, cartelli e slogan che parafrasano dichiarazioni celebri: «Sono padre, sono cristiano, sono nonno, non sono assassino», in riferimento alle parole della premier Meloni.

Il clima, seppure pacifico, non è stato privo di polemiche. L’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane ha espresso preoccupazione per quella che considera «una scelta parziale e unilaterale», chiedendo «di mostrare sempre entrambe le bandiere». Più dura la posizione del Movimento degli studenti palestinesi, che ha preso le distanze dalla manifestazione definendola «tardiva e strumentale».

Una manifestazione trasversale

Tra i presenti anche Nicola Zingaretti, Stefano Bonaccini, Gaetano Manfredi, Francesco Boccia, Paola Taverna, Marco Grimaldi, Riccardo Ricciardi. Tutti accomunati dalla volontà di richiamare l’attenzione su una tragedia che, secondo gli organizzatori, non può più essere ignorata.

«Oggi – ha detto Conte – c’è una piazza che chiede giustizia, che non accetta il silenzio, che non vuole essere complice». Una piazza che, nel giorno in cui Roma si è fermata tra chiusure stradali e deviazioni del traffico, ha voluto urlare il proprio “basta” alla guerra.