Festival della comunicazione, 20 giorni per capire il nostro tempo

Venti giorni di eventi tutti in collegamento streaming. È inedita e complessa la sfida che affronta la quindicesima edizione del Festival della comunicazione decidendo di non annullare il cartellone ma di proporlo attraverso le dirette internet. L’iniziativa, organizzata ogni anno da Paolini e Paoline in collaborazione con la diocesi ospitante, quest’anno è in programma in Puglia, nella diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, con il contributo del Servizio Promozione sostegno economico alla Chiesa della Cei, dal 4 al 24 maggio. «Abbiamo molto apprezzato la resilienza e flessibilità con cui la diocesi ha accettato la possibilità di svolgere un festival completamente in digitale, modalità mai sperimentata prima ma resa necessaria a causa della pandemia», dice Giuseppe Lacerenza, chierico della Società San Paolo e referente dell’iniziativa.

Gli appuntamenti sono tutti accomunati dal filo rosso del titolo – Perché tu possa raccontare e fissare nella memoria (Esodo 10,2). La vita si fa storia –, che è anche il tema del messaggio di papa Francesco per la 54ª Giornata per le comunicazioni sociali che si celebrerà il 24 maggio, giorno di conclusione del Festival. Un “fare memoria” particolarmente cruciale in questi giorni in cui la generazione degli anziani, custodi della memoria, ci viene strappata dal virus. Tra le proposte, il 22 maggio alle 19.30 ci sarà una tavola rotonda sul messaggio del Papa con la partecipazione di don Antonio Rizzolo, direttore di Famiglia Cristiana, Giuseppe De Tomaso, direttore della Gazzetta del Mezzogiorno e Francesco Ognibene, capodesk di Avvenire.

Intanto il 4 maggio prende il via anche la 15ª edizione della Settimana della comunicazione che la Famiglia Paolina anima nelle proprie librerie e centri culturali in tutt’Italia. Anche in questo caso il cartellone è stato adattato alle esigenze del distanziamento sociale e così si è trasformato in interviste e videoconferenze in rete diffuse attraverso i siti e i profili social paolini. Porteranno il loro contributo, tra gli altri: Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero per la Comunicazione in Vaticano, la conduttrice Francesca Fialdini e il giornalista Rai Piero Damosso.