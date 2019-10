I medici: «Non daremo mai la morte, la nostra missione è combattere le malattie»

«Il medico non abbandonerà mai a se stesso il paziente, assicurerà sempre le cure si palliative per contenere il dolore sino alla sedazione profonda e sarà presente fin dopo il decesso, che certificherà, ma non compirà l'atto fisico di somministrare la morte» ad un ammalato. È la linea, molto chiara, decisa nei giorni scorsi a Parma all'interno della Consulta di Bioetica della Federazione Nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo), alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale sulla vicenda di deejay Fabo che ha stabilito come in presenza di determinate condizioni l'aiuto al suicidio non sia punibile in attesa che il Parlamento intervenga eventualmente con una legge.

La posizione della Fnomceo è stata illustrata al convegno nazionale su Il suicidio assistito tra diritto e deontologia. La legge, il consenso e la palli azione e verrà portata all'attenzione del Consiglio nazionale dei 106 presidenti degli ordini locali in programma a novembre. «Il medico», ha spiegato il presidente della federazione, Filippo Anelli (nella foto in alto), «non abbandonerà mai a se stesso il paziente, assicurerà sempre le cure si palliative per contenere il dolore sino alla sedazione profonda e sarà presente fin dopo il decesso, che certificherà, ma non compirà l'atto fisico di somministrare la morte».