Finora il Ponte sullo Stretto unisce solo gli espropriati

di Alessandro Puglia

Per il ministro dei Trasporti Matteo Salvini il Ponte sullo Stretto di Messina sarà «la risposta che il Governo deve a milioni di siciliani, dopo 50 anni di mancate promesse», ma tra Capo Peloro, la parte di territorio più all’estremità della Sicilia nord orientale e Villa San Giovanni cresce la paura tra gli abitanti che corrono il rischio di perdere la propria casa.

La società Stretto di Messina ha infatti reso pubblici i dati urbanistici e anagrafici di chi sarà costretto a dire addio alla propria abitazione per lasciare spazio ai cantieri: «Si tratta di seconde o terze case», spiegano dalla società che insieme al Ministero delle Infrastrutture hanno istituito sia sul versante messinese che in Calabria una serie di sportelli e punti informativi per le persone coinvolte dall’eventuale operazione esproprio.

I comitati No Ponte insorgono: «Lotteremo perché non si arrivi all’apertura dei cantieri», dicono i coniugi Daniele Ialacqua e Mariella Valbruzzi, del comitato “No Ponte- Capo Peloro”.

Secondo una prima stima si calcola che circa 450 abitazioni siano a rischio tra Torre Faro e Villa San Giovanni. Ma il numero potrebbe essere molto più elevato: «La situazione del piano degli espropri è stata appena pubblicata, si stiamo più di circa mille ditte, appezzamenti di terreno, che coinvolgono circa 400 famiglie, ma anche attività, imprese, terreni agricoli. Al momento comunque non c’è niente di sicuro se non la volontà del ministro Salvini di portare avanti la campagna elettorale in vista delle Europee. Fin quando non ci sarà la pronuncia del Cipes che dichiarerà la pubblica utilità dell’opera stiamo parlando di aria fritta», spiega Enzo Musolino segretario Pd Villa San Giovanni.

Il clima è teso, gli abitanti sono sul piede di guerra: «Vivo qui dal 2001. Avrei abbondonato la mia casa per far posto magari a un ospedale, non di certo per il Ponte», spiega la signora Mariolina De Francesco, 72 anni che vive in un elegante complesso residenziale dove dovrebbe sorgere una torre di quattrocento metri che farà da pilone del ponte.

La signora De Francesco vive a Capo Peloro che anni fa il National Geographic aveva etichettato come spiaggia più bella d’Italia. È luogo di mito e leggende, da Omero alla letteratura moderna contemporanea.

Rossella Bulsei, 45 anni, vive invece dall’altra parte dello Stretto, a Villa San Giovanni in una villetta di tre piani più seminterrato: «Abbiamo ricevuto l’avviso che una volta che sarà rilasciato il progetto esecutivo dovremmo essere contattati per una trattativa, ma ci rifiuteremo perché il ponte è un’operazione pericolosa e dannosa. Tra chi è indicato nella lista degli espropri ci sono persone che hanno mutui attivi e che con l’esproprio perderebbero la garanzia bancaria», aggiunge Rossella Bulsei, fondatrice del comitato Ti Tengo Stretto.