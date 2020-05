Firenze Tv, la casa del teatro al tempo della pandemia

La Fondazione Teatro della Toscana ha lanciato Firenze Tv un canale You Tube in cui grandi nomi dello spettacolo creano ogni giorno video originali. Ecco alcuni nomi (ma l'elenco è in costante aggiornamento): Stefano Accorsi, Pierfrancesco Favino, Giancarlo Sepe, Gabriele Lavia, Andrée Ruth Sham-mah, Glauco Mauri, Roberto Sturno, Federica Di Martino, Vinicio Marchioni, Marco D’Amore, Giulio Scarpati, Michele Santeramo, Vittoria Puccini, Arturo Muselli, Gianfelice Imparato, Isabella Ferrari, Lino Musella, Daniele Russo, Francesco Pannofino, Paolo Mazzarelli, Giorgio Pasotti, Luca Argentero, Giorgio Panariello, Fabrizia Sacchi, Riccardo Rossi, Matilda De Angelis, Claudio Santamaria

Le interpretazioni inizieranno alle 20:45, l’orario di inizio canonico degli spettacoli in stagione al Teatro della Pergola. L'offerta è ampliata da contenuti a carattere storico pubblicati sui canali social della Fondazione a cura del proprio Centro Studi, e i contributi dei Nuovi e della Scuola di formazione del mestiere dell’attore l’Oltrarno diretta da Piefrancesco Favino.

Ecco i prossimi appuntamenti:

Mercoledì 6 maggio

18.00 Appuntamento con il Campus della Musica

Chiara Prucher canta “Je vole” di Louane

18.30 iNuovi (su Spotify)

Più forte ti scriverò

Claudia L. Marino, Anastasia Ciullini, Lorenzo Volpe, Francesco Grossi:

Lettera di Paolo Sorrentino a Massimo Troisi

Lettera di Anna Magnani a Bette Davis

Lettera di Xavier Dolan a Leonardo Di Caprio

20.45 Andrea Bruni "C'è un'aria"

da "La libertà non è star sopra un albero" di Giorgio Gaber

Giovedì 7 maggio

PergolaTV – Secondo me…

Intervista a Serra Yilmaz

18.30 iNuovi (su Spotify) Più forte ti scriverò

Nadia Saragoni, Laura Pinato

“Fragments. Poesie, appunti, lettere di Marilyn Monroe”

Lettere di Marilyn Monroe al suo psichiatra

20.45 Giorgio Marchesi “Il nuovo che avanza” di Michele Serra

Venerdì 8 maggio

17.00 Le fiabe dei Fratelli Grimm

Allievi secondo anno Scuola per attori “Orazio Costa”

Giacomo Lorenzoni "La luna”

Maria Casamonti "Comare morte"

Annalisa Limardi "Il topino, l'uccellino e la salsiccia"

18.30 iNuovi (su Spotify) Più forte ti scriverò

Sebastiano Spada, Maddalena Amorini, Davide Arena

“Saggi sull'arte, la letteratura e il linguaggio”

Lettera di Freud a Schnitzler

19.00 Il Racconto dell’illustrazione

Andrea Rauch presenta “Alice nel paese delle meraviglie”

20.45 Stefano Accorsi “Favole al telefono” di Gianni Rodari

Sabato 9 maggio

PergolaTV – Secondo me…

Intervista a Maurizio Scaparro

18.30 iNuovi (su Spotify) Suspense - Un weekend da paura

Mattia Braghero “Un Enigma per Poppy” I parte

da “I maghi del brivido” di Patrick Quentin

20.45 Claudio Santamaria "Delitto e castigo”estratto dal romanzo di Fëdor Dostoevskij

Domenica 10 maggio

18.30 iNuovi (su Spotify) Suspense - Un weekend da paura

Federica Cavallaro “Un Enigma per Poppy” II parte

da “I maghi del brivido” di Patrick Quentin

20.45 Fausto Russo Alesi “Edeyen”

di Letizia Russo