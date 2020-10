Fondazione Cariplo: 16 milioni di euro perché non crolli il Terzo Settore

Si parla spesso di bar, negozi e ristoranti a rischio chiusura, del mondo della cultura e degli spettacoli in ginocchio, dello sport (specie giovanile) azzerato. Sono gli effetti devastanti delle normative che governo e regioni hanno imposto per cercare di arginare la seconda violenta ondata della pandemia. Ambiti e categorie tutti da aiutare, ben s’intende. Ma non si parla, invece, delle migliaia di enti non profit che stanno soffrendo. Con ogni probabilità molti chiuderanno.

Il Terzo Settore non va in piazza e rischia quindi di rimanere nel dimenticatoio. Eppure, il collasso del non profit significa un vuoto enorme nei servizi alla persona, alle famiglie, agli anziani, a tutte le categorie più vulnerabili.

È un pezzo rilevante del sistema italiano di welfare che va in crisi, che significa però anche un ulteriore problema di occupazione di migliaia di persone (e quindi famiglie) che lavorano in questo ambito.

Per questi motivi Fondazione Cariplo ha deciso di adottare una misura straordinaria, che non ha precedenti nella sua storia: la Fondazione ha deliberato, in una volta sola, la concessione di 400 contributi per un totale di 16 milioni di euro (anche questo dato dimostra l’eccezionalità).

L’iniziativa si chiama “Let’s Go!”. Il primo obiettivo è aiutare gli enti non profit a non chiudere. In modo concreto. Il secondo è mappare il bisogno, al quale di certo la sola Fondazione Cariplo non è in grado di rispondere. In questo impegno preso dalla Fondazione c’è un’altra “prima volta”: vengono sostenuti questi enti non per realizzare progetti ma per contribuire ai mancati introiti.

I 16 milioni di euro deliberati vanno a sostenere 400 realtà su tutto il territorio della Lombardia, del Verbano e del Novarese, a fronte tuttavia di circa 1400 richieste, a conferma delle gigantesche difficoltà del Terzo Settore.

Le 400 realtà sostenute impiegano stabilmente 25.000 lavoratori e 18.600 volontari.

“Dalle 1.400 richieste pervenute tramite il bando ‘Let’s Go!’”, scrive la Fondazione “emerge una fotografia del bisogno reale: oltre il 60% delle richieste è per servizi alla persona, di cui il 40% riguarda servizi per l’infanzia, oltre a disabilità e anziani”. Di rilievo anche la quota destinata alla cultura e all’ambiente, con 4,5 milioni di euro.

“Servizi per persone con disabilità, asili nido, servizi per anziani, luoghi della cultura, attività artistiche, promozione culturale, servizi per minori e famiglie in situazioni di fragilità e molto altro”, prosegue. “Tutto questo sistema di intervento oggi rischia di scomparire se i soggetti che erogano i servizi non riusciranno a sopravvivere alla crisi. Già nel primo semestre 2020 si stima che la metà delle organizzazioni operanti sul nostro territorio sia stata costretta a interrompere i propri servizi.