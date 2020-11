La Fondazione Santina Onlus al fianco degli anziani in Calabria

Un aiuto concreto per la Calabria in zona rossa - lacerata dal Covid-19 e dai gravi problemi di una sanità disastrata - in particolare per gli anziani, i più fragili e vulnerabili, prime vittime del virus, che in questa regione rappresentano il 23% della popolazione. La Fondazione Santina Onlus, associazione impegnata in progetti solidali fondata e presieduta da monsignor Luigi Ginami (intitolata alla memoria di sua madre Santina Zucchinelli), ha deciso di contribuire alla lotta all’epidemia in Calabria assumendosi un impegno: finanziare la realizzazione di un bagno assistito per anziani al centro residenziali per anziani Villa della Fraternità Onlus a S. Andrea Ionio (Catanzaro). Si tratta di un locale bagno assistito in cui collocare una vasca con scopo igienico e terapeutico. Il costo dell’opera ammonta a 18mila euro, fino ad ora la Fondazione ha raccolto grazie alle donazioni mille euro: ne mancano ancora 17mila per completare la struttura.

In questo particolare e complicato momento di emergenza sanitaria, la cura attenta e scrupolosa dell’igiene e del benessere della persona anziana - allontanata dagli affetti più cari a causa delle misure del distanziamento - diventa ancora di più un’esigenza irrinunciabile. Per questo motivo è essenziale portare a termine la realizzazione del bagno con una vasca completa di idromassaggi e ultrasuoni, abbinata a un sistema di trasporto per i pazienti allettati.

Da anni la Fondazione Santina si impegna in microprogetti solidali molto concreti nelle periferie del mondo, dal Messico al Vietnam, dal Perù all’Iraq. Nonostante la pandemia, poco tempo fa monsignor Ginami è riuscito a partire per la sua quarantaquatresima missione di solidarietà in Kenya. Da questo viaggio è nato l’instant book Bendera. Il coraggio di ripartire, trentesimo volume della collana da lui fondata e curata “Volti di Speranza” (Edizioni Messaggero Padova).

Da quando la pandemia ha colpito in modo durissimo l’Italia, monsignor Ginami ha deciso di impegnarsi per dare una mano al suo Paese: lo scorso maggio la Fondazione Santina ha donato due ventilatori polmonari all’Unità di terapia intensiva dell’ospedale “Papa Giovanni XXIII” di Bergamo. Ora l’impegno si rivolge alla Calabria, altra terra martoriata. Per dare il proprio contributo si può visitare il sito: www.fondazionesantina.org (dove si trovano i riferimenti bancari per donare) o si può chiamare il numero: 329/0985258.