Fragili come la terra, il Teatro Menotti riflette sulla pandemia

Quindici titoli tra produzioni e spettacoli ospiti, un Focus su La Ruina, un premio teatrale, Scintille 2020, rivolto alle giovani compagnie under 35 per un totale di oltre centodieci recite. Sono i numeri della stagione 2020/2021 del Teatro Menotti che ha scelto come immagine la Terra fotografata nel 1972, per la prima volta dallo Spazio, dagli astronauti dell’Apollo 17 per quello che è il capitolo 2, intitolato “Fragili come la terra”, della stagione dopo l’avvio durante l’estate. «In questo periodo difficile in cui siamo chiamati a sfide individuali e condivise», spiega il direttore artistico Emilio Russo, «in cui l’io deve coincidere con il noi, l'immagine della Blu Marble è tornata inevitabilmente alla mente a ricordarci che siamo gli abitanti fragili di un pianeta fragile sommerso nel blu e l’abbiamo voluta come manifesto del secondo capitolo della stagione 2020/2021 che si occuperà dei temi legati alla crisi ambientale, sociale e culturale del Pianeta Blu, attraverso spettacoli, letture sceniche, proiezioni cinematografiche, incontri, per un’attività che invaderà il teatro quotidianamente».

Il filo conduttore è raccontare il rapporto tra la Terra e i suoi abitanti. Dall’analisi spietata e poetica di Jonathan Safran Foer sulla “casa in fiamme” che non riusciamo a salvare in Possiamo salvare il mondo prima di cena, ai viaggi temporali e surreali di Kurt Vonnegut e il suo capolavoro Mattatoio n.5, al cult generazionale Guida Galattica per gli Autostoppisti, alla penna dissacrante e divertita di Ennio Flaiano con il suo Marziano a Roma. Autori ed opere, parole e suoni per misurare la temperatura del nostro pianeta. Ad arricchire il cartellone la compagnia catalana Agrupación Señor Serrano con l’esplorazione senza mappa sulla verità.

La stagione, dopo la fase autunnale, prosegue da gennaio fino a maggio con il Capitolo 3, intitolato “Lo stato delle cose”. In cartellone, Saverio La Ruina e il suo teatro potente e necessario, Milvia Marigliano e la vita e i versi di Alda Merini, l'irriverenza di Shakespeare raccontato in 90 esilaranti minuti, la comicità dissacrante e sempre attuale degli Uccelli di Aristofane, la controversa storia della "saponificatrice di Correggio" in Mater Dulcissima, i monologhi e le canzoni indimenticabili di Gaber in Far finta di essere sani e la poesia contemporanea della rock star americana Bruce Springsteen, portata in scena da Mariangela D’Abbraccio.