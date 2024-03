Francesco ai migranti della foresta di Darien: «Vorrei essere con voi ora»

Nel cuore della densa giungla del Darién, dove la natura imponente si fonde con la fatica e il coraggio dei migranti, risuonano le parole di Papa Francesco, cariche di umanità e compassione. In un breve messaggio indirizzato agli uomini e alle donne ospitati nel Centro di Accoglienza temporanea a Lajas Blancas, il Pontefice esprime un desiderio sincero: "Vorrei essere personalmente con voi ora…". Queste parole, intrise di vicinanza e solidarietà, rappresentano un faro di speranza in un contesto segnato da pericoli e violenze.

La giungla del Darién, situata al confine tra Colombia e Panama, si è trasformata in un tragico corridoio per migliaia di individui provenienti da diverse parti del mondo in cerca di un futuro migliore. Attraversare il cosiddetto Darién Gap, lungo 265 chilometri, significa affrontare non solo le insidie della natura selvaggia ma anche il rischio di cadere nelle grinfie di bande criminali, pronte a sfruttare la vulnerabilità dei migranti con violenze e estorsioni. Tra coloro che sopravvivono e raggiungono la sicurezza relativa di Lajas Blancas, si contano storie di sofferenza, sovraffollamento e difficoltà legate alla scarsità di risorse fondamentali come acqua e posti letto.

Nel suo messaggio, Papa Francesco non solo offre parole di conforto ma richiama anche l'attenzione sulle radici profonde della sua compassione: la propria storia familiare di migranti. "Anch'io sono figlio di migranti che sono partiti alla ricerca di un futuro migliore", afferma il Papa, evocando l'esperienza della sua famiglia paterna che lasciò il Piemonte per l'Argentina. Questo legame personale con il fenomeno della migrazione lo spinge a sottolineare l'importanza di non dimenticare mai la propria dignità umana, nonostante le avversità incontrate lungo il cammino.

Nel contesto più ampio della crisi migratoria, Papa Francesco rinnova il suo appello a una risposta umanitaria globale. Già durante l'Angelus del 17 dicembre, il Pontefice aveva richiamato l'attenzione sulla tragedia che si consuma nel Darién, sottolineando la necessità di uno sforzo congiunto da parte dei Paesi interessati e della comunità internazionale per affrontare questa emergenza umanitaria. Inoltre, Francesco esorta i vescovi e gli operatori pastorali a essere testimoni di una Chiesa accogliente e solidale, dove ogni migrante possa trovare rifugio e speranza.

La sua voce si unisce a quella di molti altri che si battono per una visione della migrazione basata sulla dignità e i diritti fondamentali di ogni individuo. In un mondo segnato da divisioni e conflitti, le parole di Papa Francesco risuonano come un richiamo alla nostra comune umanità e alla responsabilità di accogliere e proteggere coloro che sono costretti a lasciare le proprie terre in cerca di una vita migliore.

Ecco il testo integrale della lettera:

Lettera del Santo Padre

Cari migranti,

Vorrei essere ora con voi personalmente. Anche io sono figlio di migranti che partirono alla ricerca di un futuro migliore. Ci furono momenti in cui rimasero senza nulla, fino a patire la fame; con le mani vuote, ma il cuore pieno di speranza.

Ringrazio i miei fratelli vescovi e gli operatori pastorali che mi rappresentano davanti a voi. Essi sono il volto di una Chiesa madre che cammina con i suoi figli e figlie, in cui riconosce il volto di Cristo e, come Veronica, con affetto, offre sollievo e speranza nel viaggio della migrazione. Grazie per il vostro impegno con i nostri fratelli e sorelle migranti che rappresentano la carne sofferente di Cristo, quando sono costretti ad abbandonare la propria terra, ad affrontare i rischi e le tribolazioni di un cammino difficile, senza trovare un'altra via d'uscita.

Fratelli e sorelle migranti, non dimenticate mai la vostra dignità umana. Non abbiate paura di guardare gli altri negli occhi perché non siete scartati, ma siete anche voi parte della famiglia umana e della famiglia dei figli di Dio. E grazie per essere lì.

Che Gesù vi benedica e la Vergine Santa vegli su di voi. E vi prego, non dimenticate di pregare per me.

Fraternalmente,

Roma, San Giovanni in Laterano, 21 marzo 2024