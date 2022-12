Il parroco napoletano Stefano Rega è il nuovo vescovo di San Marco-Argentano-Scalea

Monsignor Stefano Rega è il nuovo vescovo di San Marco -Argentano-Scalea, la diocesi suffraganea di Cosenza che conta oltre 116 mila anime. Lo ha nominato oggi papa Francesco accettando la rinuncia al governo pastorale presentata da monsignor Leonardo Bonanno. Rega è nato il 30 dicembre 1968 a Villaricca (Napoli). Ha frequentato il Seminario Maggiore Arcivescovile di Napoli e la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, conseguendo la Licenza in Teologia dogmatica. È stato ordinato sacerdote il 29 giugno 1993, incardinandosi nella diocesi di Aversa.

Ha ricoperto i seguenti incarichi: educatore presso il Seminario Maggiore Arcivescovile di Napoli (1996-2003); collaboratore della parrocchia Santi Giuseppe ed Eufemia in Carditello (1999- 2003); rettore del Seminario diocesano di Aversa, delegato per i seminaristi del Seminario Maggiore, collaboratore delle parrocchie di Maria SS.ma delle Grazie e di S. Luca Evangelista in Giugliano (2003-2017); membro del Consiglio presbiterale diocesano e del Collegio dei Consultori; direttore dell’Ufficio diocesano di pastorale vocazionale. Dal 2017 è parroco della parrocchia San Nicola di Bari a Giugliano in Campania.

E il vescovo di Lamezia Terme, monsignor Serafino Parisi, ha inviato una lettera di ringraziamento per le nomine di monsignor Rega e di monsignor Checchinato, nominato sabato 10 dicembre arcivescovo metropolita di Cosenza-Bisignano, «assicurando preghiere perchè il loro ministero pastorale in terra calabra sia fecondo».

«Vengo in mezzo a voi come padre, fratello e amico, in una terra ricca di fede, di storia e di cultura, accogliendo tutta la ricchezza di bene già seminato e facendomi compagno di cammino verso l’unica universale vocazione alla santità», ha scritto nel suo messaggio dedicato ai fedeli della diocesi monsignor Rega.