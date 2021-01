Franco Loi: i miei giorni con Turoldo

Anche se gli occhi hanno qualche problema a vedere, la mente e il cuore ricordano benissimo. E così Franco Loi, una delle maggiori voci poetiche della scena italiana, ci prende per mano per condurci agli anni in cui conobbe padre Turoldo, «un gigante in altezza e, soprattutto, in spirito», come lo definirà nel corso del colloquio nella sua abitazione a Milano.



«Lo conobbi tanti anni fa, fra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio dei Sessanta. Andai alla Corsia dei Servi, a Milano, per ascoltarlo. Arrivato in ritardo, lo vidi uscire dalla sala: bello, alto, forte, circondato da tante persone, perlopiù donne... Confesso che rimasi un po’ deluso», confida Loi. Una conoscenza più profonda era solo rimandata. «Stavo conducendo un’inchiesta sulle personalità che operavano in mezzo alla gente, e lui lo era sicuramente. In quell’occasione mi piacque tanto, nella sua duplice dimensione di uomo che crede in Dio e che possiede un grande senso di solidarietà popolare».



Dopo questo incontro rivelatore, i due si persero di vista per qualche tempo, fino a quando ebbero l’opportunità di ritrovarsi grazie a un comune amico, il poeta Amedeo Giacomini, il quale aveva l’abitudine di ritirarsi a Sotto il Monte, ospite di Turoldo – che vi aveva fondato la comunità “Casa di Emmaus” – per scrivere. «Una volta mi unii a loro. Padre Turoldo mi accompagnò a vedere l’abbazia di Sant’Egidio, mi mostrò gli affreschi, illustrò con orgoglio i restauri. Diventammo un po’ più intimi». Così, quando festeggiò i cinquant’anni di sacerdozio, mi invitò nel suo paese natale in Friuli, insieme ad Andrea Zanzotto e a Giacomini. «Ci mostrò la casa in cui aveva vissuto con i genitori. Al centro del salone al piano terra c’era un camino, senza cappa. Quando era acceso, dunque, il fumo restava chiuso nella stanza. «Mangiavamo seduti per terra», ci raccontò padre David, «perché il fumo si alzava». Lì mi divenne ancora più chiara tutta la sua passione per la gente semplice e umile. Aveva vissuto la vita povera dei suoi conterranei, contadini e pastori. Condivideva i bisogni e le gioie della gente, la amava profondamente. Finita la giornata, insistette affinché mi fermassi con lui e altri friulani a bere e cantare... Gli piaceva far festa, e il buon vino, come a tutti i suoi conterranei».