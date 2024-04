Frankie hi-nrg è Erode in "Jesus Christ Superstar": «Il cristianesimo mi affascina. Gesù? Anche oggi dà fastidio»

L’Erode che non t’aspetti. Il primo hip-hop nella storia dello spettacolo. In un’opera rock che ha varcato i decenni ed è diventata mito. A interpretarlo, da due stagioni, è Frankie hi-nrg mc (in alto a destra in una scena del musical) al secolo Francesco Di Gesù, uno dei precursori del rap italiano. L’opera in questione è il musical Jesus Christ Superstar composto da Andrew Lloyd Webber con testi di Tim Rice portato per la prima volta in scena a Broadway nel 1971, (molto) liberamente ispirato al Vangelo di Giovanni e dal quale, due anni dopo, è stato tratto l’omonimo film diretto da Norman Jewison con il celeberrimo Ted Neeley nei panni di Gesù. Nel 1973, quando arrivò a Roma, alcune frange del cattolicesimo tradizionalista cercarono di bloccare la proiezione della pellicola mentre, come ha rivelato lo stesso Neeley in un’intervista di qualche anno fa, piacque molto a Paolo VI che lo vide in privato in Vaticano insieme al regista Jewison: «Questo film», avrebbe detto Montini stando racconto di Neeley, «contribuirà a portare e a far conoscere il cristianesimo in tutto il mondo più di qualsiasi altra cosa, in un momento storico come questo che stiamo vivendo. Raccontare la Passione di Cristo attraverso la musica, e specialmente con la musica che piace tanto ai giovani, significa poter arrivare a parlare di Gesù in tutti i cinque continenti, a grandi, giovani e persino bambini, senza distinzioni di religioni e di razze perché la musica da sempre unisce chi l'ascolta, abbatte muri e barriere. Come vedo che avviene vedendo questo film».

Dopo il debutto a marzo al Sistina Chapiteau di Milano – nel quale Neeley ha passato il testimone al successore Lorenzo Licitra, il cantautore e performer siciliano già vincitore di X-Factor nel 2017 – il musical ha fatto tappa al Teatro Sistina di Roma nella storica versione del regista e produttore Massimo Romeo Piparo che porta in giro per l’Italia e l’Europa questo spettacolo da trent’anni esatti. Sul palco anche la popstar internazionale Anggun (tre dischi di platino con la hit Snow on the Sahara) nel ruolo di Maria Maddalena e i cui lineamenti ricordano l’attrice originale del film, Yvonne Elliman, e Feisal Bonciani nei panni di Giuda che canta il testo più graffiante rivolto a Gesù, accusandolo di aver sbagliato epoca, perché oggi, con i media e i social, sarebbe diventato un grande influencer. Sul palco rotante l’orchestra diretta da Emanuele Friello che spicca nella scatola scenica, quasi a richiamare il film. Il racconto si snoda attorno agli ultimi sette giorni della vita terrena di Gesù con un personaggio grottesco, Erode Antipa, figlio di Erode il Grande, che aveva giurisdizione sulla Galilea, la regione in cui Gesù aveva iniziato la sua “pericolosa” attività di predicatore e fiero avversario di Giovanni Battista fino a giungere alla sua eliminazione.

Che personaggio è Erode?

«Un uomo di potere, molto feroce ma non quanto il padre e quindi, almeno da questo punto di vista, un mezzo “fallimento”. È Pilato, forse con un filo di provocazione e perché non vuole assumersi la responsabilità della condanna, a spedire Gesù da Erode in una tattica dilatoria che infastidisce i due sommi sacerdoti del Sinedrio, Anna e Caifa, che premono per la condanna».