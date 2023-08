Ambiente, che cosa sta succedendo a Fukushima? Ci dobbiamo preoccupare?

Il 24 agosto è iniziato, come previsto, lo scarico nell'oceano Pacifico delle acque radioattive trattate contenute nelle cisterne della centrale nucleare di Fukushima, teatro del disastro della centrale nucleare seguito allo Tsunami del 2011. Questa decisione è stata presa perché si ritiene che i serbatoi che fin qui hanno contenuto le acque di raffreddamento contaminate arriveranno alla loro capacità massima già nel 2024. Da qui la decisione del gestore della centrale, la Tokyo Electric Power (Tepco) che diluirà il liquido con acqua di mare rispettando i limiti previsti dalle norme di sicurezza giapponesi, prima di iniziare lo scarico tramite un tunnel sottomarino situato a un chilometro dal sito. Il piano di smaltimento è stato approvato dall’Agenzia Internazionale per l'energia atomica (Aiea) ritenendo che sia in linea con gli standard globali di sicurezza, e che avrebbe un impatto "trascurabile" sulle persone e sull'ambiente. Questa decisione sta trovando l’opposizione di altri Paesi affacciati sul Pacifico e l’allarme degli ambientalisti. Abbiamo chiesto ad Antonio Di Natale, biologo, tra i maggiori esperti di ambiente marino, Segretario Generale della Fondazione Acquario di Genova Onlus, che il 18 settembre farà parte della delegazione che da Genova porterà all’Assemblea generale dell’Onu la bozza per la carta dei Diritti degli Oceani, di cui si parla nel numero odierno di Famiglia Cristiana, di aiutarci a capire se e quanto il mondo si debba preoccupare di quanto sta avvenendo a Fukushima.

Che cosa possiamo dire, professore?

«Intanto che l’approccio di scienziato deve essere quello di provare a capire, senza pregiudizi e da questo punto di vista il problema della storia dello smaltimento di Fukushima non si ha un’informazione molto accurata. Gran parte dell’informazione si riferisce al trizio, che è il radionuclude più importante nella contaminazione di quest’acqua, che è certamente un fatto rilevante, ma che è anche uno di quelli che hanno il tempo di dimezzamento più veloce, perché il dimezzamento della carica radioattiva è di 12,3 anni (Il temo di dimezzamento è quello che un isotopo radioattivo impiega per dimezzare la propria carica ed è diverso da una sostanza all’altra. Ndr.) e quest’acqua si raccoglie diversi anni».

Che cosa sarebbe importante sapere?

«Sarebbe interessante capire che carica radioattiva media c’è al momento nei serbatoi, nel senso che a quello che si sa, ogni giorno ci sono alcune decine di tonnellate di acqua, alcuni dicono 123, altri un po’ meno, di acqua contaminata che entrano nei serbatoi. È chiaro che l’acqua che oggi ha una carica di un certo tipo, mentre quella che è nei serbatoi dall’inizio ne ha un’altra, inferiore. Questo dovrebbe servire a capire meglio di che cosa si parla».

L’Aiea agenzia dell’Onu per il controllo dell’attività atomica ha dato parere favorevole, perché?

«Dice che in base ai loro calcoli la contaminazione addizionale (aggettivo importante, perché questa non è una contaminazione naturale, delle acque del Pacifico rientrerebbe entro i limiti di oscillazione delle radiazioni. Però quei limiti si misurano a partire dall’attività atomica dell’uomo nel Pacifico e anche lì si dimentica di dire che che le radiazioni presenti nel pacifico sono un residuo di quelle dovute alle esplosioni nucleari fatte negli anni tra il 40 e il 1960 in diversi posti da diversi Stati e si innestano su una quantità di radiazioni naturali di cui non si conosce esattamente il livello originario. Dire oggi queste radiazioni aggiuntive rientrano nel range di variabilità attuale del Pacifico ha un peccato originale: il fatto che quel range è già alterato dall’azione dell’uomo».

E quindi, come spiegare ai comuni mortali?

«Io non voglio fare il catastrofista, ma le perplessità da parte di tanti ci sono perché in quell’acqua non c’è solo il trizio, ci sono anche altri isotopi come il come il rutenio, il cobalto, lo stronzio, il plutonio che sembra siano presenti nel 71% dei serbatoi. Questi isotopi hanno tempi dimezzamento molto diversi: il cobalto 60 in 7 giorni dimezza la carica, il rutenio ci mette circa un anno, lo stronzio90 30 anni. Il Giappone dice che ci metteranno una quarantina d’anni a scaricare progressivamente l’acqua nel Pacifico proprio per favorire l’avvio del dimezzamento delle cariche, però contemporaneamente il plutonio239 ha un tempo di dimezzamento di 24.100 anni. Sarebbe interessante avere un quadro complessivo molto più chiaro di che cosa ci sia dentro i serbatoi: basta che ci sia una quantità di plutonio di un certo tipo a rendere tutti i calcoli diversi, però non lo sappiamo perché non è dato saperlo».

Gli altri Paesi sul Pacifico hanno ragione di preoccuparsi?

«Il comitato dell’Onu dovrebbe avere i dati e si spera che abbiano fatto calcoli corretti, tuttavia questi calcoli, stando al modello che è stato diffuso, porterebbero a un innalzamento della radioattività quantomeno nel Nord del Pacifico, per questo, non solo per motivi politici Cina, Taiwan e altri stati sono preoccupati. Dovrebbe essere un innalzamento entro il range di cui parlavamo sopra».

Dicono che altri sistemi di smaltimento sarebbero dal punto di vista ambientale peggiori, è vero?

«Premesso che sarebbe meglio non aggiungere queste sostanze in ambiente, devo anche dire che una volta successo il patatrac poi in effetti c’è il problema di come smaltire le acque di raffreddamento si pone. L’evaporazione nell’atmosfera, che è una delle altre ipotesi immaginate, sarebbe ancora meno controllabile, perché i modelli dell’atmosfera sono meno gestibili di quelli marini. E non ci sono tantissimi sistemi disposizione. Il Giappone garantisce che utilizzeranno dei filtri prima di scaricare l’acqua in mare per ridurre ulteriormente le radiazioni e sono convinto che lo faranno, anche perché per l’economia del Giappone la pesca è importante e i pescatori sono di certo con gli occhi aperti. Il problema è sempre la trasparenza, perché con la trasparenza si è in grado di valutare, senza o con la trasparenza parziale si rischia di fare valutazioni distorte in eccesso o in difetto: di sottovalutare i rischi oppure di generare inutili allarmisti. Anche per i ricercatori è difficile dare risposte».

La carta dei Diritti degli Oceani che porterete all’Onu mette tra i principi la necessità di smettere di scaricare contaminanti persistenti in mare. È questo il caso?

«Io personalmente non sono un esperto di radioattività, ma mi occupo da un bel po’ di ambiente marino e sicuramente la radioattività è considerata un contaminante persistente, anche se con molte variabili dovute ai tempi di diversi di dimezzamento, qualcuno con molto ottimismo dice che con lo smaltimento in corso non accadrà niente di misurabile all’ambiente marino, io qualche dubbio lo ho: secondo me, pur con molte difficoltà, sarà possibile misurare che cosa accadrà. Sicuramente una volta che questa radioattività aggiuntiva verrà immessa nell’oceano subirà una ulteriore diluizione e su questo credo che abbiano attività dei modelli, ma poi non scompare rimane ed è una delle cose che bisognerebbe tentare di evitare, perché una volta che entra nelle catene alimentari marine, diventa un altro dei contaminanti che poi finiscono anche sulle nostre tavole, seppure – è giusto dirlo – in modo molto marginale. Penso che il problema più grande di quello che sta avvenendo sia la trasparenza, quando è parziale, non si aiuta la scienza a fare chiarezza e si rischia che la gente comune pensi: “mi nascondono qualcosa”. Magari è solo questione di eccessiva semplificazione delle informazioni, ma più trasparenti si è con la comunità scientifica meglio si distinguono le preoccupazioni fondate da quelle eccessivamente allarmistiche».