mercoledì 22 ottobre 2025
 
Furto al Louvre: i social si scatenano

22/10/2025  Il colpo nella capitale francese ha dato vita a post, video e meme di inarrestabile ironia, trasformando l'effrazione al museo più famoso del mondo in un vero e proprio fenomeno virale fatto di battute e comiche teorie del complotto

 I "mematori" del web non perdonano: hanno colto la palla al balzo per deridere la sicurezza del Louvre. Il Louvre attira turisti da tutto il mondo, ma nei giorni scorsi ha ricevuto quattro turisti non convenzionali, estremamente interessati alle opere del museo. Con una mirabolante impresa in stile Arsenio Lupin, hanno realizzato un colpo incredibile, dal valore inestimabile, in soli sette minuti. Il gruppo dei "voluers" si è servito di un montacarichi per intrufolarsi e, vestiti con gilet gialli da operai, sono riusciti a prelevare molti capolavori d’arte. Tra questi spiccano i gioielli della collezione di Napoleone. Tra i meme più in voga c’è sicuramente quello legato a Checco Zalone. Nel film “Che bella giornata” Checco lavora come membro della sicurezza presso un museo di Milano, da qui il candido appello del web a ingaggiarlo per avere una figura più competente in ambito security…

Checco Zalone

Ma non si limitano qui, c’è chi ipotizza e ironizza su come vengano svolti i controlli di sicurezza all’ingresso...

...e chi prova a capire cosa stessero facendo gli addetti mentre gli spiderman degli Champs Élysées si arrampicavano sulla scala del montacarichi.

La polizia si dovrà impegnare a fondo per arrestarli, anche perché i ricercati potrebbero essere più furbi di quanto si pensi…

 

E potrebbero essere stati aiutati da astuti animali a quattro zampe

 

 

 

 

 

Ma forse qualche indizio può essere trovato su Vinted dove parecchie persone provano a vendere la refurtiva, prendendosi gioco del museo e della polizia francese.

Altri improvvisano una recensione su TripAdvisor del museo, rilasciata dai ladri che descrivono così l’operazione…

Si è poi scatenata l’intelligenza artificiale, con video di Macron adornato dei gioielli scomparsi…

@polux75019 le vol commis au #LOUVRE #VOLE #MACRON #BIJOUX #foryoupage❤️❤️ ♬ son original - polux

… e castori che escono serenamente col bottino mentre la polizia va da tutt’altra parte

Anche i soliti luoghi comuni vengono sfruttati, con l’intelligenza artificiale che crea un ragazzo con la maglietta del Napoli, che fa finta di non sapere niente…

Ciò che resta chiaro è che la serratura del Louvre andrebbe cambiata…

