Furto al Louvre: i social si scatenano

I "mematori" del web non perdonano: hanno colto la palla al balzo per deridere la sicurezza del Louvre. Il Louvre attira turisti da tutto il mondo, ma nei giorni scorsi ha ricevuto quattro turisti non convenzionali, estremamente interessati alle opere del museo. Con una mirabolante impresa in stile Arsenio Lupin, hanno realizzato un colpo incredibile, dal valore inestimabile, in soli sette minuti. Il gruppo dei "voluers" si è servito di un montacarichi per intrufolarsi e, vestiti con gilet gialli da operai, sono riusciti a prelevare molti capolavori d’arte. Tra questi spiccano i gioielli della collezione di Napoleone. Tra i meme più in voga c’è sicuramente quello legato a Checco Zalone. Nel film “Che bella giornata” Checco lavora come membro della sicurezza presso un museo di Milano, da qui il candido appello del web a ingaggiarlo per avere una figura più competente in ambito security…