G20, che cos'è, a cosa serve e come funziona

Il G20, infatti, non ha una propria sede fisica e la sua presidenza viene rotata di paese in paese tra i membri, esclusa l’UE, che la detengono dall’1 dicembre dell’anno precedente al 30 novembre dell’anno successivo.

Oltre ai venti membri fissi vi partecipano diverse organizzazioni e istituzioni internazionali, come il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale; inoltre, vi sono dei paesi “ospiti”, tra cui la Spagna, che lo è in modo permanente, e altri che vengono invitati ad ogni edizione

Nel 1999 l’economia mondiale usciva da diverse crisi finanziarie: quella del peso messicano del ’94, quella sud-est asiatica del ’97 e quella russa del ’98. È per questo che i primi summit ebbero come tema centrale la governance e l’economia globale, che hanno occupato l’agenda anche negli anni successivi, sebbene ogni anno l’edizione sia stata dedicata a questioni più specifiche. Dal 2008, per ricercare soluzioni alla crisi finanziaria mondiale, il forum fu elevato al livello di capi di stato e di governo.

Il G20 è nato nel 1999 come forum internazionale in cui si riunivano i ministri delle Finanze e i rappresentanti delle banche centrali dei venti paesi membri. Fu concepito durante una riunione del G7 dall’allora primo ministro canadese Paul Martin e dal segretario del Tesoro degli Stati Uniti Lawrence Summers, convinti che in un mondo sempre più globalizzato i forum G7, G8 e il sistema di Bretton Woods non fossero sufficienti a garantire la stabilità finanziaria a livello globale. Venne così pensato di allargare il forum di cooperazione, cercando di assicurare maggiore inclusione e rappresentanza, anche se entrambe sono state più volte messo in dubbio.

Le accuse di essere poco rappresentativo: esclusi l'Africa e 173 Paesi Onu

Tuttavia, il G20 non è esente da critiche. In primis, di essere un’istituzione esclusivista. Anche se i venti membri rappresentano circa i due terzi della popolazione globale, l’Africa è quasi totalmente assente. Solo un paese su 54, il Sudafrica, è membro del forum. Eppure, il continente africano, con una popolazione di 1,3 miliardi (17% del mondo), è il più giovane e quello più afflitto da ogni crisi di dimensione mondiale. Conseguentemente, il forum è stato spesso accusato anche di non avere legittimità internazionale. Ben 173 paesi dell’ONU non ne fanno parte e, stando ad alcune critiche, questo rappresenta una battuta d’arresto rispetto al multilateralismo inaugurato dopo la Seconda guerra mondiale, in quanto i venti membri non sono stati scelti che da se stessi, ricordando un po’ la natura del Congresso di Vienna del 1815.

Questa critica venne mossa in passato innanzitutto dalla Norvegia che, nonostante sia un paese ricco e sviluppato e nella top 10 degli sponsor ONU, non partecipa al forum nemmeno indirettamente, non essendo nell’UE.