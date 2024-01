Il Gigi Riva dei "doporiva", una leggenda anche per chi non lo ha visto giocare

Sovrumani silenzi e profondissima inquietudine. Il Gigi Riva dei “senzariva” e dei “doporiva”, nati appena in tempo per sentire il suo nome gridato con trasporto nelle partite, rigorosamente azzurre dei grandi, Gigi Riva era rimasto così, un monumento senza piedistallo, per niente incline all’autocelebrazione, gran risparmiatore di parole anche quando, da dirigente accompagnatore degli azzurri, se li prendeva sottobraccio come figli, nel giro di campo, più portato all’ascolto che ai buoni consigli, rari e dati come un bisbiglio tra le labbra chiuse a fermare una eterna sigaretta.

Lo precedeva l’eco di quel tuono, dacché Gianni Brera lo aveva ribattezzato, così: «Poiché le iperboli sportive sono doverose in giornalismo esattamente come sui campi di gioco, Riva divenne per me Rombo-di-tuono». L’iperbole, per "Gioanbreafucarlo" un marchio di fabbrica, nel caso di Riva era giustificata dai numeri: 35 gol in azzurro, per una media di 0,83 a partita, un’asticella troppo alta per chiunque. Avrebbe potuto essere un macigno sottratto a un nuraghe per chiunque entrasse in Nazionale dopo di lui, ma Riva, che per 25 anni restò al seguito con discrezione, non era tipo da far pesare i gradi sulla divisa. Sapeva che la vita dà e toglie e non si misura in differenza reti: a lui aveva tolto prima che dato, a 17 anni aveva già un rosario di lutti alle spalle: mamma, papà, sorellina, niente che la gloria ancorché imperitura potesse restituire.

In Sardegna, dove era stato mandato nel 1963 - venduto al Cagliari dal Legnano - quando aveva un corpo da statua greca e un volto modernissimo, quando ancora dall'isola si partiva per progredire e dove si andava quasi solo per castigo, confino ideale per soldati trasferiti d’imperio, Riva mise impreviste e imprevedibili radici: piantate nella terra riarsa, affondano come quelle dei fiori del deserto, si difendono con le spine e non c’è verso di estirparle. Anche Riva era un po’ così, in quella terra scabra come il suo profilo, chiusa, discreta e riservata si era sentito a casa, come legato da un’affinità elettiva. Quando vieni da una casa disgregata dal destino trovarne un’altra non ha prezzo. E infatti non glielo trovarono.

Quando nel 1973 la Juve offrì al Cagliari per averlo un miliardo di lire (ma c'è chi dice che fossero di più, comunque soldi che cambiavano la vita a più di una generazione) con in aggiunta una manciata di giocatori per soprammercato, Giggirriva, che ormai aveva conquistato nel nome per sempre il raddoppiamento fonosintattico sconosciuto ai lombardi di Leggiuno, rifiutò la proposta indecente, «oscena», per dirla con recenti parole sue affidate alla biografia Mi chiamavano Rombo di tuono, scritta pochi mesi fa con Gigi Garanzini.

Di lì in poi è diventato per tutti la bandiera per antonomasia, una pietra di paragone potenzialmente ingombrante, ancor più pesante di quei 156 gol in Serie A in Rossoblù: davanti al confronto con quel gran rifiuto chiunque, lasciando una maglia – non si dice per i petroldollari sauditi ma anche per un’altra di maggior blasone -, avrebbe potuto far la figura del Giuda. Ma anche chi è venuto dopo sa che non c’era niente di sdegnoso in quella decisione controcorrente: solo un uomo fedele alla propria scala di valori, intagliata nella sofferenza.

Riva non ha mai fatto niente per darsi arie da monumento, gli è bastato giocare e vivere come ha potuto e saputo: niente di più si sarebbe potuto chiedere a chi alle sue maglie ha dato tutto quel che poteva, comprese tutte e due le gambe fratturate in campo, in Nazionale in due momenti diversi. Senza quel sacrificio avrebbe portato a Cagliari anche il secondo scudetto nel 1971, dopo quello del 1970 in cui aveva segnato la metà dei 42 gol di quella stagione.

Forse per questo quei suoi traguardi inavvicinabili hanno suscitato più ammirazione e rispetto che mugugni. Riva è Riva, poi viene il resto del mondo, anche per chi è arrivato dopo e lo ha trovato già consegnato da Giovanni Arpino, con la Nazionale azzurra tenebra, alla storia della letteratura: «Truce, la mascella che rumina, i bicipiti tesi sotto la maglia, il sinistro che rode l’erba con movimenti minimi di cieca rabbia, da purosangue che teme e desidera il vento della corsa». Righe in memoria di un Mondiale amaro, l’ultimo, in Germania, più ironiche che retoriche e per questo più consone al basso profilo dell’uomo che faceva grandinare i gol.

Verrebbe d’augurargli che dov’è ora ci sia un campo in cui correre, se non avesse quell’altra priorità, fatta di anime prematuramente perdute cui ricongiungersi.