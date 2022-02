Riccardo Cazzuffi: «Io, medico, a Lourdes ho aperto il mio cuore al cielo»

Resistere alla sofferenza ai tempi della pandemia, portare in corsia un sorriso in grado di arrivare al cuore dei pazienti, nonostante tute di protezione e dispositivi anti contagio. È ciò che ha fatto Riccardo Cazzuffi, 40 anni, medico pneumologo in servizio all’ospedale Madre Teresa di Calcutta di Schiavonia (Padova). L’ospedale è noto, insieme a quello di Codogno, per aver individuato i primi pazienti Covid. Forte di una fede profonda, caratterizzata da una sincera spiritualità mariana, maturata «a pane e Gmg, le mie sei anfore vuote che il Signore ha riempito attraverso Maria», Riccardo Cazzuffi ha mantenuto uno sguardo d’amore per i suoi pazienti in questo tempo difficile e complicato attingendo forza, equilibrio e pace interiore dall’affidamento alla Madre di Gesù. L’amore per la Vergine Maria è cresciuto e si è consolidato grazie ad un pellegrinaggio a Lourdes. Cazzuffi pensa a quella occasione di spiritualità come ad una “Dioincidenza”, che ha arricchito la sua visione di uomo e di medico a contatto con i sofferenti. Nell’agosto 2018, per tener fede a una promessa fatta a Massimo, suo amico e collega di reparto, scomparso prematuramente, Riccardo è partito per Lourdes con l’Unitalsi Triveneto, su invito della diocesi di Rovigo.

Al cospetto dell’Immacolata nella grotta di Lourdes, Riccardo si è sentito interrogato come uomo e come medico. Racconta: «Di quel pellegrinaggio porto a casa tre grandi ricordi. Il primo è che mi sono sentito veramente piccolo davanti alla maestà di Maria; quel silenzio sotto la grotta ti invita a metterti in ascolto e ti sprona a provare a essere umile come Bernadette, perché Maria parla agli umili e ai piccoli. Per quanto riguarda la mia professione di medico, agli occhi del mondo ricca di prestigio e importanza, la prima cosa che ho chiesto è di rendermi più umile sull’esempio di Bernadette nel rapporto con i miei pazienti. Ricordo un effetto silenzio stupendo, dove Maria e il Signore parlano ai cuori, ho chiesto ripetutamente l’umiltà di mettermi in ascolto. Il secondo ricordo che custodisco nel cuore e che mi è servito poi in questi tempi difficili di pandemia è il rapporto tra medico e paziente, che Lourdes e Maria ti aiutano ad improntare sempre con profonda umanità e rispetto per la sofferenza del malato. Per un medico diventa fondamentale “sentire quella carne sofferente”, come dice Papa Francesco, e trovare il giusto equilibrio tra preghiera e carità, costruendo la relazione con il paziente partendo dall’empatia. A Lourdes è tutto più facile, la vera sfida, ciò che chiede Maria ad un medico è che questo amore prosegua poi anche in corsia, nella vita di tutti i giorni, quando il pellegrinaggio è terminato. Nella pratica clinica si corre molto, bisogna dosare il tempo delle visite, a Lourdes, nel percorso verso la Grotta e verso le piscine, mentre si recita il Rosario, si recupera un rapporto diverso con chi soffre, fatto di racconti di vita intimi, profondi. In ultimo, porto con me il ricordo dei tanti compagni di viaggio, quelli già in Cielo, i sacerdoti, le nuove amicizie».