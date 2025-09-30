Contribuisci a mantenere questo sito gratuito

Riusciamo a fornire informazione gratuita grazie alla pubblicità erogata dai nostri partner.
Accettando i consensi richiesti permetti ad i nostri partner di creare un'esperienza personalizzata ed offrirti un miglior servizio.
Avrai comunque la possibilità di revocare il consenso in qualunque momento.

Selezionando 'Accetta tutto', vedrai più spesso annunci su argomenti che ti interessano.
Selezionando 'Accetta solo cookie necessari', vedrai annunci generici non necessariamente attinenti ai tuoi interessi.

logo san paolo
martedì 30 settembre 2025
 
4 ottobre, dono day
 

Giorno del dono 2025: gli italiani si confermano aperti alla solidarietà

30/09/2025  L'ottava edizione del rapporto annuale "Noi doniamo" mostra buoni segnali di ripresa nelle tre forme di donazione più diffuse: economica, di volontariato e biologica. Quest'anno la capitale italiana del Dono day è Irpinia Sannio (Avellino)

Riduci carattere Ingrandisci carattere Stampa la pagina

Nel 2025 ricorre il decimo anniversario della legge 110/2015 che ha istituito in Italia - primo Paese al mondo - il Giorno del dono (fissata ogni anno il 4 ottobre). Un’occasione per riflettere sulla tendenza degli italiani a donare e per confermare il ruolo deIl’Istituto italiano della donazione, che in questi anni è diventato un punto di riferimento nazionale per la promozione della cultura e della pratica donativa. Nell’ambito dell’Istituto è nato l’Osservatorio del dono, composto da enti, esperti e osservatori che, in forma volontaria, svolgono ricerche, analisi e aggiornamenti sulle donazioni, promuovendo la cultura del dono.

Ogni anno l’Osservatorio pubblica un rapporto che racconta le tre forme di donazione più diffuse: economica (denaro), di volontariato (capacità e tempo) e biologica (sangue, organi, tessuti…), registrandone l’andamento in rapporto al contesto politico, sociale ed economico e raccontando nel contempo, quindi, le trasformazioni che vive la nostra società.

L’ottava edizione del rapporto “Noi doniamo” registra nel 2024 dei segnali di ripresa nelle donazioni: secondo i dati Istat, il numero di cittadini di età superiore ai 14 anni che affermano di aver versato soldi ad un'associazione almeno una volta negli ultimi 12 mesi è aumentato di 0,6 punti percentuali: 11,6% in confronto con l’11% nel 2023. In valori assoluti Istat sono 6.021.000 i donatori in Italia. La tendenza a donare aumenta con l’innalzarsi dell’età ed è strettamente legata alla stabilità lavorativa: la concentrazione maggiore di donatori si ha a partire dai 45 anni in poi, con un picco tra i 65 e 74 anni.Per quanto riguarda le fasce più giovani della popolazione la propensione a donare diminuisce con l’abbassarsi dell’età, in conseguenza ovviamente della minore disponibilità economica. Quanto al genere, le donne si dimostrano in generale più generose e disposte a donare rispetto agli uomini.

Il 2024 registra inoltre una ripresa della percentuale di persone che svolgono attività gratuite in associazioni di volontariato: lo scorso anno si è passati dal 7,8% all’8,4%, con una crescita sostanziale. Tra associazioni di volontariato e quelle non di volontariato, parliamo complessivamente di quasi 6 milioni di volontari, un numero che si avvicina molto a quello dei donatori di risorse economiche.

Prosegue la crescita anche delle donazioni biologiche. Nel 2024 le donazioni di sangue ed emocomponenti sono state complessivamente oltre 3 milioni, con un aumento dell’1,1% rispetto al 2023. Un risultato ottenuto grazie a una platea di 1,67 milioni di donatori di sangue ed emocomponenti iscritti per la gran parte alle quattro principali associazioni: AVIS, Croce Rossa Italiana, FIDAS e FRATRES. Il Centro nazionale trapianti ha sottolineato come il 2024 sia stato un anno di primato anche per la donazione e il trapianto di tessuti, oltre che per gli organi.

La regione italiana con la quota più elevata di donatori (22,6%) in rapporto alla totalità dei residenti è il Trentino Alto Adige. La capitale italiana del dono 2025 è Irpinia Sannio (provincia di Avellino): qui gli eventi del Giorno del dono saranno realizzate in collaborazione con il CESVOLAB - CSV Irpinia Sannio ETS dal 3 fino al 24 ottobre. Il calendario prevede visite guidate, laboratori e percorsi didattici per studenti e famiglie (2 ottobre), la premiazione dei contest nazionali #DonareMiDona Scuole con ospiti del mondo della cultura e dello spettacolo, tra cui Geronimo Stilton, esibizioni e spettacoli musicali (3 ottobre), la raccolta sangue promossa da Fratres Campania (4 ottobre) e, per concludere, una grande giornata di restituzione e testimonianze con i protagonisti del dono (24 ottobre).Tutte le informazioni su #DonoDay2025 sono disponibili su www.giornodeldono.org - www.istitutoitalianodonazione.it - https://blog.iodonosicuro.it/ - https://cesvolab.it/ 

WhatsApp logo
Segui il nostro canale WhatsApp
Notizie di valore, nessuno spam.
ISCRIVITI
Segui il Giubileo 2025 con Famiglia Cristiana
 
 
Pubblicità
Edicola San Paolo
Collection precedente Collection successiva
GBABY
GBABY
€ 34,80 € 28,80 - 17%
FAMIGLIA CRISTIANA
FAMIGLIA CRISTIANA
€ 104,00 € 92,90 - 11%
CREDERE
CREDERE
€ 98,80 € 57,80 - 41%
I LOVE ENGLISH JUNIOR
I LOVE ENGLISH JUNIOR
€ 69,00 € 49,90 - 28%
MARIA CON TE
MARIA CON TE
€ 52,00 € 39,90 - 23%
IL GIORNALINO
IL GIORNALINO
€ 117,30 € 91,90 - 22%
BENESSERE
BENESSERE
€ 34,80 € 0,00 - 14%
AMEN, LA PAROLA CHE SALVA
AMEN, LA PAROLA CHE SALVA
€ 46,80 € 38,90 - 17%
JESUS
JESUS
€ 64,90 € 0,00 - 6%
Visualizza tutte le riviste
Visualizza tutte le collection
 