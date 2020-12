Giovani lievito della città, il vescovo di Ugento-Santa Maria di Leuca incontra gli universitari

In questo tempo anche la pastorale universitaria è costretta a reinventarsi. Molti atenei sono costretti a svolgere le lezioni a distanza, le matricole che hanno iniziato a frequentare l’Università quest’anno sono di fronte a una situazione paradossale che si spera possa terminare il prima possibile. Nonostante le difficoltà, i semi vanno gettati con pazienza e caparbietà, utilizzando la modalità online che è diventato il canale privilegiato per tenere i contatti tra amici e conoscenti, studiare e, perché no?, anche pregare.

Per questo la Diocesi di Ugento – Santa Maria di Leuca, nel Salento, e il Centro pastorale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, organizzano un incontro che guarda alla città e alle sue contraddizioni in programma il 28 dicembre alle ore 18.30 e che sarà trasmesso in diretta online sul canale Youtube della Parrocchia Maria Santissima Ausiliatrice di Taurisano, partner dell’evento insieme alla “Carta di Leuca”, il meeting dei giovani del Mediterraneo che ogni anno, ad agosto, si ritrovano a Santa Maria di Leuca per un incontro formativo e offrire un’altra narrazione del Mare Nostrum, teatro di tragedie, striato dal sangue di tanti innocenti.

L’incontro, intitolato “Giovani lievito della città – La formazione universitaria a servizio del bene comune” sarà introdotto dai saluti di Mimmo Turco, delegato per l’Università Cattolica per la diocesi di Ugento e vedrà gli interventi di don Rocco D’Ambrosio, ordinario di Filosofia Politica presso la Facoltà di Scienze Sociali della Pontificia Università Gregoriana nonché docente di Etica della Pubblica Amministrazione presso il Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione del ministero dell’Interno, e del neo consigliere regionale della Regione Puglia Donato Metallo, già sindaco di Racale. Sarà il vescovo della diocesi di Ugento, mons. Vito Angiuli, a concludere l’incontro moderato da don Luca de Santis, docente di Teologia e assistente pastorale presso la sede di Roma dell’Università Cattolica.

«Per il secondo anno consecutivo abbimo voluto organizzare un incontro con tutti gli universitari della Diocesi», spiega don Luca De Santis, «quest'anno non sarà possibile in presenza, date le condizioni attuali legate alla pandemia. Rifletteremo insieme sulla terza via dell'Università, dove la formazione viene posta a servizio del bene comune. Ci aiuteranno nella riflessione don Rocco D'Ambrosio e il consigliere regionale Donato Metallo che ripercorrerà il suo impegno in favore del volontariato e della città, attuato subito dopo la sua laurea. Le conclusioni sono affidare a mons. Vito Angiuli, il quale sin dall'inizio del suo ministero pastorale presso la Diocesi di Ugento ha sempre puntato a creare una forte unità tra gli studenti universitari e la loro terra di origine».

Un’iniziativa che s’inserisce anche nella cornice dell’impegno della Diocesi di proporre e cercare soluzioni perché i giovani una volta finiti gli studi universitari possano tornare nel Salento i cui centri, come accade un po’ in tutto il Mezzogiorno, si stanno sempre più spopolando.

L'incontro è aperto a tutti gli studenti universitari della Diocesi che studiano in Italia e all’estero.