Albino Luciani: pensieri, opere ed attualità del "Papa del sorriso"

La Libreria Editrice vaticana dedica una collana ad hoc a Giovanni Paolo I e agli studi sulla sua opera in collaborazione con la Fondazione Vaticana Giovanni Paolo I, istituita da Papa Francesco il 17 febbraio scorso e presieduta dal Card. Pietro Parolin.

La Fondazione Vaticana Giovanni Paolo I – che ha il compito di favorire a livello internazionale la ricerca, gli studi, l’approfondimento e la diffusione dell’opera del Papa di origini venete – ha appena pubblicato due volumi. Il primo è la biografia ufficiale: Giovanni Paolo I. Biografia ex documentis, frutto del decennale e meticoloso lavoro di ricerca storico archivistica compiuto grazie all’apertura della Causa di canonizzazione e diretto da Stefania Falasca, vicepostulatrice della Causa, che presenta in modo scientifico l’intero tracciato biografico di Albino Luciani. Sulla base di un’indagine piena delle fonti che ha interessato la consultazione di una settantina di archivi in trenta diverse località e città, il volume di quasi mille pagine a firma di Stefania Falasca, Davide Fiocco e Mauro Velati riprende il IV volume della Positio. Si tratta di un lavoro omogeneo suddiviso in dodici capitoli, ognuno dei quali è corredato dalla pubblicazione dei documenti afferenti e scandito in quattro parti. La prima parte è dedicata agli anni bellunesi (1912-1958). La seconda tiene presenti in tre capitoli gli anni dell’episcopato a Vittorio Veneto (1959-1970), facendo emergere le caratteristiche del suo indirizzo pastorale, il confronto con i problemi sociali e religiosi, e in particolare la sua attiva partecipazione al Concilio Vaticano II. L’episcopato a Venezia (1970-1978), trattato nella terza parte, è suddiviso in due capitoli, mentre la quarta parte presenta due soli capitoli, riguardanti rispettivamente il pontificato e la morte di Giovanni Paolo I. La Biografia si chiude con l’elenco completo delle fonti archivistiche utilizzate e con una ricchissima nota bibliografica, organizzata in atti e documenti ufficiali, scritti editi, studi sulla sua persona e sulla sua attività. Notevole impegno è stato inoltre profuso anche nell’inventariazione di tutte le pubblicazioni firmate o attribuite ad Albino Luciani, il cui elenco vieni pubblicato per la prima volta.

Il secondo volume è la riedizione di Papa Luciani. Cronaca di una morte di Stefania Falasca uscito in una prima edizione nel 2017 dopo la chiusura della Causa di canonizzazione. L’indagine, mirata a ripercorrere le ultime ore di vita del Pontefice sulla base della documentazione acquisita e delle fonti orali disponibili, è stata condotta secondo i criteri storico-critici attraverso il riscontro documentale e il confronto asciutto e puntuale delle prove testimoniali criticamente vagliate. Viene così fatta pienamente luce sull’epilogo della vita di Papa Luciani, mostrando certamente quanto sia importante e doveroso lo scavo e il riscontro delle fonti per ricostruire pienamente con chiarezza anche le circostanze e le cause di un decesso.

Si tratta delle prime due pubblicazioni di una collana dedicata dalla Libreria Editrice Vaticana agli scritti di Albino Luciani e agli studi sulla sua opera in collaborazione con la Fondazione Vaticana Giovanni Paolo I.