Giovanni Paolo II, il gigante della fede su Rai Play

La vita e l’operato di Giovanni Paolo II in un’appassionante antologia che ripercorre le tappe fondamentali di uno dei pontefici più amati dagli italiani.

In occasione del centenario della nascita di Karol Wojtyla, Rai Play trasmette in esclusiva, a partire dal 15 maggio, lo speciale “Wojtyla, il gigante della fede” che attraversa, dal 1975 al 2014, le fasi salienti del suo pontificato.

Wojtyla nacque il 18 maggio 1920 a Wadowice, in Polonia. È stato il primo pontefice non italiano dopo oltre quattro secoli e mezzo. La portata storica della sua figura è indiscutibile: i materiali delle Teche Rai, raccolti nei 37 contenuti proposti, ripercorrono un trentennio che ha visto Wojtyla, già battagliero arcivescovo di Cracovia sotto il regime comunista, al centro di un nuovo protagonismo della Chiesa cattolica e soprattutto di tante svolte epocali e "prime volte".

Tra i numerosi eventi memorabili documentati dalle telecamere Rai e ora raccolti nell’antologia “Wojtyla, il gigante della fede”, l’annuncio dalla loggia della Basilica di San Pietro del nuovo papa, il primo straniero dopo oltre quattro secoli e mezzo e le sue celebri parole con le quali si presentò alla folla riunita in Piazza San Pietro il 16 ottobre 1978, insieme alla sua prima omelia, la visita ad Auschwitz del ’79, fino all'attentato del 1981 in Piazza San Pietro e la cronaca del delicato intervento al quale Giovanni Paolo II venne sottoposto a seguito del suo ferimento per mano del turco Ali Agca.

Nell’antologia disponibile su RaiPlay, le immagini dell’apertura del Giubileo straordinario della redenzione il 25 marzo del 1983 firmate Franco Zeffirelli, l'incontro interreligioso di Assisi del 1986, il monito ai mafiosi nella Valle dei Templi del 1993 e il Grande Giubileo del 2000 fino ad arrivare agli ultimi anni segnati da una sofferenza fisica vissuta in pubblico come una cifra della sua testimonianza di fede.

www.raiplay.it/wojtylailgigantedellafede