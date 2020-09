Giubileo Lauretano, il presidente Mattarella accende la Lampada per la pace

Questa mattina in occasione del Giubileo Lauretano, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha acceso la Lampada per la pace alla cerimonia nel santuario pontificio della Santa Casa di Loreto, per la solennità della Natività della Beata Vergine Maria, un rito che si rinnova da 22 anni come espressione della preghiera per l’Italia, ma in quest’anno giubilare il rito si estende a tutta l’umanità.

«Desidero esprimere la gioia di tutto il santuario, di tutti i fedeli, di tutti i loretani e i devoti per la visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella», ha detto monsignor Fabio Dal Cin, arcivescovo di Loreto. «Era una visita desiderata, attesa, ma è stata anche una sorpresa. Quando ho inviato l’invito al presidente era il 4 gennaio scorso, poi, poco dopo, è successo tutto quello che conosciamo: la pandemia, il lockdown, le restrizioni sanitarie in cui ci ritroviamo. Il desiderio sembrava quasi sfumare di fronte ai momenti difficili che stiamo attraversando. Invece, in prossimità della festa della Beata Vergine Assunta, il 15 agosto, è arrivata dal Quirinale la bella notizia che il Presidente sarebbe stato presente l’8 settembre: un grande segno di speranza che anche di fronte a questi momenti di difficoltà non dobbiamo rinunciare a quelle che sono le grandi tappe della nostra vita, della nostra storia, dei nostri riferimenti e valori».

Come ha spiegato, padre Franco Carollo, rettore della pontificia basilica della Santa Casa di Loreto, «In questo momento di emergenza legata al Covid-19 la preghiera per l’Italia che sarà innalzata dal santuario di Loreto avrà un valore che va oltre l’Italia, estendendosi a tutti i Paesi del mondo. Infatti tutti siamo toccati dalla pandemia e sentiamo che la salvezza viene dalla fraternità universale. Perciò, è un’apertura universale quella che noi oggi vorremmo vivere, a partire da Loreto, dall’accensione della Lampada per l’Italia e per il mondo intero, perché di fatto siamo proiettati nella casa comune».