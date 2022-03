Gli auguri per un mondo di pace

È emozionato don Julio Lavin quando lo raggiungiamo nella sua parrocchia di Roma, San Romano Martire, per farci raccontare la festa eccezionale della sera prima. Tutto merito di un suo parrocchiano, volontario Caritas, Giovanni Galati che ha voluto trasformare il suo compleanno in un’occasione di festa per tutti. «Ha sempre fatto feste in grande, poi la pandemia che gli ha impedito di continuare la tradizione. Così, domenica 27 marzo siamo tornati a condividere questo momento di gioia, non solo noi italiani ma coinvolgendo anche le famiglie ucraine ospiti». Messa alle 18.30, spettacolo di Pier Luigi Bartolomei alle 19.30 e torta a seguire tutti insieme. « Un messaggio bello per le famiglie italiane, un segnale di pace e accoglienza per chi scappa dalla guerra ».

Lo spettacolo stesso di Bartolemei era allegro e pensante insieme, «sui linguaggi della coppia in una Chiesa piena di persone. Divertente e istruttivo per capire l’amore. Anche le coppie ucraine hanno potuto seguire grazie all’interprete che traduceva in simultanea». All’uscita, palloncini colorati d’azzurro e di giallo e un buffet con pizza e piatti sempre preparati dai volontari Caritas. «E la torta, anzi tre torte: una per i 40 e una per i 41 i “non compleanni” causa Covid. Quella dei 42, invece, con una scritta al centro: PACE. Ma anche tanti cartelloni in ucraino. Un bel momento di festa dove eravamo un tutt’uno, tutti insieme».

L'incontro più emozionante? «Alla fine, mentre una di queste famiglie ospiti provenienti da Leopoli e Maripol andava via. Si è avvicinato a me un nonno e mi ha presentato i tre nipotini che era andato a riprendersi a Leopoli. I bimbi con un sorriso smagliante mi hanno detto in italiano “grazie”. Mi ha commosso quel saluto e pensare all’impresa eroica compiuta per amore da un uomo anziano».