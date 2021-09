Gli scout adulti del Masci: «Ripartire insieme dopo la pandemia»

Onelia Onorati

Una realtà “in movimento”, come da migliore tradizione scout, è l’espressione che i “magister” (coordinatori) del MASCI amano adoperare per riferirsi al loro impegno associativo. E proprio lo scoutismo rappresenta il filo conduttore, la legge, l’iconografia alla quale fa espli-cito riferimento questa realtà, costituita da più di seimila iscritti in tutta Italia, con 400 comu-nità in ogni Regione. Proprio per interrogarsi sulla direzione da intraprendere e su come at-tualizzare la condizione di cristiano adulto il Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani si è riunito per 3 giorni la Fraterna Domus a Sacrofano (Roma).

Iniziato venerdì, il “Sinodo dei Magister” ha visto infatti convergere circa 450 tra ospiti e adulti scout da tutta Italia, primo step di un percorso di preparazione durato diversi mesi, articolato su temi che vanno dall’aggiornamento della proposta scout fino alla definizione degli impegni futuri. L’introduzione della giornata è affidata al Presidente, Massimiliano Costa, che si è richiama-to alle esortazioni di Papa Francesco sull’unità tra uomini e donne per affrontare le nuove emergenze sociali legate alla pandemia, ricordando anche la crisi di valori della cultura occi-dentale. Il Presidente è stato - ed è tuttora - molto vicino al mondo dei giovani: genovese, un passato da docente e dirigente scolastico oltre all’impegno a fianco delle ACLI, della Cisl e dell’Unione Cattolica degli Insegnanti.

Lo scautismo, però, lo accompagna ancora da prima, da quando era lupetto fino a diventare capo di tutte le branche, servizio di quadro come inca-ricato regionale, capo campo regionale e nazionale. Da qui l’interesse scientifico per la storia e i valori dello scoutismo, che ha condotto Costa ad assumere la guida del Centro Studi Mario Mazza, lo studioso fondatore del Movimento nel 1954. La passione per la vita da scout è forse pari solo all’impegno in politica, che ha portato Massimiliano Costa ad assumere la carica di Vicepresidente della Regione Liguria.

Di persone votate al servizio e all’impegno sociale, il MASCI ne annovera tante. C’è Eloisa Guerrizio della Comunità di La Spezia, con la sua esperienza nell’ambito del Programma di intervento e contrasto delle disuguaglianze e delle povertà, istituito dal Comune sin dal 2005. Il servizio del Movimento in questo caso è partito dal recupero dei generi alimentari in collaborazione con altri enti del terzo settore. Una lotta allo spreco che è stata condotta anche nelle scuole, oltre che nelle famiglie dei volontari. Ambulatorio di strada, ambulatorio odontoiatrico e farmacia sociale sono i vettori di riuso dello scarto, inteso nel senso più nobile e produttivo del termine. Eloisa, portavoce del “Tavolo a contrasto delle disuguaglianze” e Cavaliere del Lavoro dal 2015, non si sottrae all’impegno a tutto tondo perché oltre a dialogare con le istituzioni, organizzare la distribuzione degli aiuti, non esita a impegnarsi sul campo, ad esempio per preparare un pasto caldo a chi ha bisogno.

Un altro personaggio conosciuto del Movimento, direttamente dalla Calabria, è Bruna Labate, che si chiama in realtà Angela: lei e gli altri volontari del Coordinamento Ecclesiale Diocesano di Reggio Calabria sono stati infatti ribattezzati da tempo “gli angeli dell’accoglienza”. Quando il porto di Reggio è diventato approdo d'emergenza dei migranti, ad aprile 2013, ha contribuito a mettere in moto il Coordinamento Emergenza Migranti e dato il via ad una catena di solidarietà che dall’inizio degli sbarchi ha garantito la prima acco-glienza ai profughi. Oggi gestisce anche la casa di Lena, che continua ad accompagnare ed aiutare chi ha bisogno.