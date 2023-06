I giovani di Milano col cuore e la mente già a Lisbona

di Matteo Menegol

Quella che si è svolta ieri, sabato 24 giugno, a Lecco è stata una giornata che ha fatto pregustare alle centinaia di ragazzi presenti l’atmosfera che respireranno a Lisbona la prima settimana di agosto, in occasione della trentottesima Giornata Mondiale della Gioventù.

Tra i turisti intenti a mangiare un gelato seduti al tavolino di un bar, o a godersi un aperitivo in riva al lago, era impossibile non notarli: alcuni con addosso la maglietta ufficiale dell’evento, altri in “borghese”, muniti di zaino e uno sconfinato carico di entusiasmo. Tutti, però, accomunati dalla medesima volontà: vivere appieno un momento di condivisione che consentisse a ciascuno di andare «verso l’alto, verso l’altro», come recava il motto tratto dal Vangelo di Luca.

Ad animare l’iniziativa organizzata dalla Diocesi di Milano, con la collaborazione della parrocchia San Nicolò, ci hanno pensato i ragazzi stessi, protagonisti dei vari workshop a loro dedicati in vista dell’imminente partecipazione alla GMG. Come quello tenuto da Gigi Cotichella, al Palazzo delle Paure, per aiutare i giovani a trovare la fiducia in sé stessi attraverso 18 attività da svolgere quotidianamente e che, secondo diversi studi neuroscientifici, aiutano a stare meglio.

Oppure l’incontro col poeta romano Daniele Mencarelli, finalista del Premio Strega 2020, che ha dialogato coi ragazzi traendo spunto da alcuni suoi scritti circa i grandi temi dell’attualità e della solidarietà, senza esitare a definire la platea che lo aveva ascoltato come «la meglio gioventù».

E poi i volontari del “CSI per il mondo”, che si impegnano a garantire a tutti i bambini e ragazzi più bisognosi una continuità nell’attività sportiva, o quelli della Caritas Ambrosiana, protagonisti del percorso esperienziale dal titolo «Sconfinati», una rappresentazione dedicata alla sofferenza dei migranti nell’intraprendere viaggi che, troppo spesso, diventano tragedie, come testimonia il recente naufragio al largo delle coste greche. Ma in una giornata contraddistinta da sorrisi in tutte le vie della città, non poteva mancare quello di “Pimpa”, alias Marco Rodari, clown solidale nelle zone di guerra, insignito nel febbraio di quest’anno dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana dal presidente Sergio Mattarella.

«È stata una bellissima giornata» afferma Davide Magistrelli, 22 anni, di Cernusco sul Naviglio, perché «ho avuto la possibilità di conoscere tante nuove persone e condividere con loro la mia esperienza come volontario a Maputo, in Mozambico. Questa sarà la mia prima Giornata Mondiale della Gioventù e non vedo l’ora di parteciparvi perché desidero che sia un “arcobaleno di popoli”».

«Non potrà che essere un’esperienza positiva. Ci saranno ragazzi provenienti da ogni parte del mondo e sono certa che sarà una settimana ricca di felicità e voglia di stare insieme» dice la diciottenne lecchese Beatrice Tavola. «La preparazione in vista della GMG è stata veramente interessante: sono sorti un sacco di quesiti e argomenti di grande rilievo, ma la nostra è una generazione forte. Andrà tutto per il meglio».

«Ho scelto di partecipare a questa Giornata Mondiale della Gioventù perché, negli occhi dei miei educatori, ho visto un entusiasmo contagioso mentre parlavano della loro esperienza. E poi è il modo migliore per festeggiare la fine degli esami di maturità insieme agli amici e altri ragazzi di tantissime nazionalità» racconta Elisa Silvestrin, 19 anni, di Lissone.

In serata, ha fatto il suo arrivo l’arcivescovo di Milano Mario Delpini, che, dopo aver presieduto la veglia di preghiera a bordo di una “lucia” (tipica imbarcazione del luogo che prende il nome dalla protagonista del celebre romanzo manzoniano), si è recato in piazza Garibaldi accolto dal coro «Mario! Mario! Mario!», scandito a squarciagola da tutti i presenti che ha voluto incoraggiare per l’incredibile esperienza che li attende: «Ci siamo radunati qui per dirci che abbiamo una meta da raggiungere, che è Lisbona. Quindi andate, andate a nome di tutti. E portate la gioia».