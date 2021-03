Gratteri, il volto-copertina della Calabria

Il libro alla fine è arrivato a Papa. Consegnato, durante il volo verso l’Iraq, da Phil Pulella, vaticanista della reuters, tra i decani dei giornalisti che seguono Francesco. “Calabria. Nicola”, scritto da monsignor Luigi Ginami e da Enzo Romeo non è solo un ricordo del magistrato che lotta costantemente contro la ‘ndrangheta. È un testo che porta con sé, assieme a quella di Gratteri, la storia di tanti calabresi onesti che nutrono ancora fede in un cambio delle cose. È proprio per questo che il volume è stato inserito nella collana “Volti di speranza” dell’editore messaggero di Padova. E i volti sono quelli del cardiologo Franco Romeo, medico di fama mondiale e tra i primi a essere coinvolti – prestando servizio gratuitamente – nella task force contro il covid in Calabria. Di Celeste Logiacco, sindacalista di Gioia Tauro, cresciuta a pane e legalità e che oggi si occupa soprattutto di combattere lo sfruttamento dei lavoratori migranti in agricoltura. Di Filippo Cogliandro, grande chef di Reggio Calabria che si è opposto, con il sostegno dei fratelli, al pagamento del pizzo. Quando erano andati nel suo locale per offrirgli “protezione”, racconta nel volume, «ci sia­mo ricordati tutti di nostro padre, gambizzato sul finire degli Anni Ottanta davanti al portone di casa per essersi opposto al sistema delle tangenti di ʼndrangheta. Si chiamava Deme­trio, ma tutti lo conoscevano come Mimied­dhu o semplicemente Mimì. “Mai piegarsi a queste richieste“, ci diceva. “Prima si prendono i tuoi soldi e poi la tua azienda“». E così ha denunciato. E c’è anche don Edoardo Varano, con la Fondazione per disabili Villa Fraternità. Una struttura che oggi, grazie al “gemellaggio” con la Bergamo di don Gigi, può contare su un bagno assistito regalato dall’associazione Amici di San­tina Zucchinelli onlus. Uno scambio tra Calabria e Lombardia, sui binari del bene e della giustizia. L’esatto opposto degli accordi che da anni si consumano, invece, tra la ndrangheta calabrese e le ricchezze opache di Milano e dintorni.

E poi c’è lui, Nicola Gratteri, «l’uomo-copertina della Calabria», il magistrato che, scrivono gli autori, è «un paradosso, per una regione con lo stigma di “terra dell’illegalità”. Se noi calabresi siamo tutti, chi più chi meno, dei mafiosi, come mai il primo nome che viene in mente quando si par­la di Calabria è quello di un magistrato antima­fia, procuratore della Repubblica di Catanzaro?», si chiede Enzo Romeo, giornalista calabrese trapiantato a Roma. Ed è lo stesso procuratore a rispondere: «Siamo vitti­me di un pregiudizio che ha radici lontane», mi dice. «Un pregiudizio che non riusciamo a toglierci di torno perché la nostra è una terra che continua a vivere di compromessi, soprat­tutto a livello politico, ma anche di ritardi».

Una terra che ha bisogno di una mano come quella che arriva dalla testardaggine e dal cuore di don Gigi Ginami, che, con la sua fondazione, adotta progetti nelle terre più fragili del mondo. E non solo, adotta le persone e spinge per lo sviluppo. Perché sa che nessuno si salva da solo. Men che mai può farlo la Calabria. Che pure ha ancora gente generosa che continua a sognare. Oggi, grazie anche a questo libretto, non più in solitudine.