Grazie, cari lettori!

da Milano alla Sicilia, da Roma e dal Veneto, da Torino, dalla Calabria, dalle zone più colpite dall’epidemia, come Bergamo, Brescia e Piacenza… difficile fare la lista di tutti i luoghi da dove avete voluto essere presenti in questa singolare comunità virtuale.

Hanno inviato whatsapp nonni, genitori, medici, infermieri, insegnanti, qualcuno ritrovatosi senza lavoro. Uno spaccato dell’Italia che ha sofferto l’isolamento e la solitudine, di quella che si è posta anche dei dubbi sulla strategia adottata, come pure di quella che ha voluto sottolineare che alcune categorie, già di per sé più vulnerabili o a rischio di emarginazione, avrebbero sofferto in modo particolare la quarantena. E anche di quella che ha partecipato commossa alla sofferenza e alla morte di tante persone, di tanti anziani, di chi si è spento nella più totale solitudine e delle famiglie che non hanno potuto accompagnare i propri cari nell’ultimo saluto terreno, e li hanno dovuti piangere a distanza.

e i balconi “fioriti” di manifesti fatti in casa, di frasi del papa, di veri e propri inni alla Vita. L’arrivo della Pasqua – questa (si spera) irripetibile Pasqua senza celebrazioni comunitarie – ha rinforzato l’atteggiamento di fiducia, la consapevolezza che tutto questo passerà, lo sguardo positivo verso un domani di ritorno alla normalità, ma anche di valorizzazione dell’oggi, a casa, come recupero di momenti di riflessione e di preghiera. Tanti lettori hanno davvero guardato al Risorto e trovato in Lui nuova forza per superare la paura e la forzata chiusura in casa.