Non solo Gene Hackman. Hollywood e il lato oscuro della fama: tra misteri, scandali e morti celebri

Il caso della morte di Gene Hackman e della moglie Betsy Harakawa, trovati senza vita nella loro villa di Santa Fe in circostanze misteriose non è isolato. Hollywood, la fabbrica dei sogni, ha sempre nascosto un lato oscuro fatto di scandali, morti misteriose e destini tragici. Questo lato meno patinato della storia del cinema viene raccontato in Hollywood: morte e misteri delle star (Emmebi Edizioni Firenze), un volume che raccoglie settanta casi emblematici di attori e musicisti che hanno incrociato il grande schermo e che sono morti in circostanze drammatiche.

L’autore, Carmine Aymone, giornalista con un’esperienza trentennale nel settore, ha ricostruito una serie di vicende oscure e inquietanti, da Marilyn Monroe a Heath Ledger, da James Dean a Fred Buscaglione, passando per figure iconiche come i Superman George Reeves e Christopher Reeve. Tra i casi più celebri, quello di Elizabeth Ann Short, conosciuta come la "Dalia Nera", il cui brutale omicidio riecheggia ancora oggi nel mito noir di Hollywood.

Il libro esplora anche il destino tragico di Sharon Tate, vittima della "Manson Family", e quello di John Belushi, il blues brother morto per overdose. Si passa poi a storie come quella di Liliana Castagnola, che si tolse la vita per amore di Totò, o del re del cinema porno John Holmes, la cui esistenza fu segnata da droga e violenza. Il volume approfondisce inoltre il mistero di Brandon Lee, morto sul set de Il Corvo, e le tragedie che hanno colpito la famiglia di Marlon Brando.

Non solo attori: anche star della musica come Elvis Presley, Michael Jackson, John Lennon e Whitney Houston trovano spazio tra le pagine di Aymone, evidenziando il sottile confine tra successo e tragedia. Alcuni dei racconti più inquietanti riguardano i cosiddetti "film maledetti", come Gioventù bruciata, che ha visto la scomparsa prematura di tutti i suoi protagonisti: James Dean morto in un incidente d’auto prima dell’uscita del film, Sal Mineo assassinato, Nick Adams trovato senza vita e Natalie Wood annegata in circostanze mai chiarite.

Tra i casi trattati, il volume affronta anche la cosiddetta "maledizione di Superman", una serie di tragedie che ha colpito gli attori che hanno interpretato l’iconico supereroe. George Reeves, il primo Superman del piccolo schermo, fu trovato morto con un colpo di pistola alla testa nel 1959 in circostanze controverse. Christopher Reeve, l’indimenticabile protagonista dei film degli anni ’70 e ’80, rimase paralizzato a seguito di un incidente a cavallo nel 1995 e morì nel 2004 per complicazioni legate alle sue condizioni di salute.

Anche l’universo Disney ha avuto il suo lato oscuro, con il caso di Bobby Driscoll, bambino prodigio e voce originale di Peter Pan, che finì per morire dimenticato in una casa abbandonata a soli 31 anni. Un altro episodio inquietante riguarda la tragica fine di Paul Walker, noto per la saga Fast and Furious, morto in un incidente d’auto nel 2013 mentre si trovava a bordo di una Porsche Carrera GT insieme all’amico e socio Roger Rodas.

Attraverso fonti storiche e testimonianze, il libro porta alla luce storie spesso insabbiate, raccontando di scandali, ricatti, complotti, sesso, droga e alcol. Non è solo un viaggio nel lato più oscuro della fama, ma anche una riflessione sulla fragilità di chi vive sotto i riflettori, dove il sogno può facilmente trasformarsi in incubo. Viene inoltre analizzato il ruolo dei media e del gossip nel perpetuare miti e speculazioni, contribuendo a creare leggende che a volte si sovrappongono alla realtà.

Aymone, esperto di musica e cultura pop, è noto per la sua approfondita ricerca sulla storia del rock e del jazz, con collaborazioni importanti per testate come Corriere del Mezzogiorno e La Stampa. In questo volume, la sua penna si muove con precisione tra cronaca e leggenda, restituendo un ritratto crudo e affascinante dello showbiz.

Hollywood: morte e misteri delle star non è solo un libro di cronaca nera, ma un’indagine sul prezzo della celebrità, dove il mito e la realtà si intrecciano in una narrazione avvincente e inquietante. Con un approccio attento e documentato, l’autore riesce a offrire una visione d’insieme della Hollywood meno conosciuta, fatta di speranze infrante e successi che si trasformano in maledizioni. Un libro che getta nuova luce su un mondo dorato che nasconde, dietro la sua brillante superficie, una lunga scia di tragedie e misteri irrisolti.