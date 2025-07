I ballerini del Royal Ballet danzano tra le vigne del Monferrrato

Domani, martedì 15 luglio, le storiche Cantine dei Marchesi Incisa della Rocchetta, a Rocchetta Tanaro, faranno nuovamente da cornice per la seconda edizione del Rocchetta Grand Jeté, un Galà di Danza che celebra l’incontro tra l’eccellenza del Royal Ballet di Londra e l’anima culturale e vitivinicola del Monferrato, Patrimonio dell’Umanità UNESCO.

Nato da un gesto di solidarietà nel pieno della pandemia, quando le Cantine dei Marchesi Incisa lanciarono il progetto “A Bottle for the Arts” in collaborazione con la Royal Opera House, il Rocchetta Grand Jeté è oggi l’espressione concreta di un’amicizia con gli artisti costruita su valori condivisi: rispetto per le tradizioni, sostegno ai giovani talenti e volontà di rendere l’arte accessibile a tutti. Da quella prima iniziativa del 2021 — una speciale bottiglia di Barbera d’Asti Superiore con etichetta disegnata da una ballerina del Royal Ballet e parte del ricavato devoluto alla ROH — è nato un dialogo profondo tra vino e cultura, territorio e palcoscenico.