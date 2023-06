I bambini di "operazione cielo" incontrano Samantha Cristoforetti

C’è una parola che lega Samantha Cristoforetti a 200 bambini di Forcella, e questa è “cielo”. Nella giornata del 22 giugno, al Teatro Trianon Viviani, l’astronauta ha infatti parlato della sua esperienza di vita sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) ai giovanissimi del summer camp di “Operazione Cielo”, un’iniziativa che coinvolge sei diversi campi estivi (oltre a quello di Forcella, ci sono anche quelli di Ponticelli, San Giovanni a Teduccio e San Carlo all’Arena a Napoli, quello di Giambellino a Milano e quello di Tor Bella Monaca a Roma) e che regala l’opportunità di sperimentare metodi innovativi per apprendere le materie STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica).

Realizzato in collaborazione con la Stanford University – dove una docente, Jo Boaler, ha messo a punto l’efficace metodo Youcubed per imparare la matematica – il progetto è organizzato dall’associazione non profit Il Cielo Itinerante, che dal 2021 si pone come obiettivo quello di avvicinare alle materie STEM i minori in situazioni di povertà educativa e/o di disagio sociale. Guidata dall’idea che la cultura scientifica sia uno degli elementi fondamentali per una società inclusiva ed egualitaria, l’associazione ha dunque pensato di realizzare i propri summer camp in modo tale che i bambini partecipanti (tutti tra i 10 e i 14 anni) possano sperimentare il metodo Youcubed al mattino e dedicarsi a laboratori sullo spazio, attività sportive e ludico-ricreative nel pomeriggio.