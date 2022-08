I Bronzi di Riace, i 50 anni di un simbolo del mondo antico affiorato dal mare di Calabria

«Riscoprire la Calabria riabbracciando i Bronzi». È ambizioso ma possibile l’obiettivo indicato dal direttore del Museo nazionale di Reggio Calabria, l’archeologo Carmelo Malacrino, per celebrare i 50 anni dal ritrovamento dei due guerrieri. Sicuramente risalenti al V secolo, le due più importanti sculture bronzee del mondo antico oggi esistenti continuano a esercitare una fortissima attrazione su tutti. È accaduto da subito quando, dicono gli studiosi, «il grande pubblico, e non i tecnici, decretarono la fama di quelle opere».

Ritrovate nel mare di Riace, località Forticchio, da un giovane sub dilettante, Stefano Mariottini, ebbero il 16 agosto 1972 e poi il 19 appena due titoletti sulla stampa locale: “Statua bronzea nel mare di Riace” e, ancora, “Recuperata un’altra statua”. Per concludere, qualche giorno dopo, con un laconico “Nel museo di Reggio le statue”. Neppure quando furono trasferite a Firenze, nel 1980, per ultimare il restauro cominciato nella città calabrese, ci si aspettava un qualche successo. E così, quando andarono in esposizione, il 15 dicembre di quell’anno, erano stati previsti un semplice opuscolo senza foto che spiegava le tecniche con cui erano state ripulite e quattro settimane di visite. E invece, visto che arrivarono in tanti, con punte di 12mila ingressi al giorno, si dovette prolungare l’allestimento fino al 24 giugno dell’anno successivo. Si aprì il dibattito anche sulla destinazione finale fino all’intervento dell’allora Presidente della Repubblica Sandro Pertini che decretò la restituzione ai calabresi e al loro museo reggino. Non senza aver prima previsto una tappa, nel viaggio di ritorno, a Roma, nella sala delle vetrate al Quirinale.

Dal 29 giugno al 12 luglio 1981 turisti di ogni parte del mondo si accalcarono per ammirare i Bronzi fino al loro, trionfante, ritorno a Reggio Calabria, dove il 3 agosto 1981 oltre ventimila persone si presentarono in coda per contemplarli. «Ancora oggi», dice ancora Malacrino, «riservano tanti misteri, tante domande senza risposte. Chi li ha creati? Chi rappresentano? Perché si trovavano lì? Noi studiosi continueremo certamente a discutere su questi temi e a cercare tutte le tracce, ma quel che è molto importante è la loro capacità attrattiva. Prima del Covid, nel 2019, abbiamo avuto oltre 217mila ingressi. Per le celebrazioni di quest’anno ne sono attesi ancora di più. Ormai sono il simbolo della cultura calabrese».

Un simbolo che è sbarcato anche a New York, al Metropolitan museum, dove in questi giorni sono esposte due copie policrome realizzate, con una tecnica a scanner tridimensionale, da Vinzenz e Ulrike Brinkmann, i due studiosi della Liebieghaus di Francoforte considerati i più esperti nella ricerca sul colore dei bronzi antichi. Se, infatti, dopo duemila anni, il mare ci ha restituito le statue verdastre e incrostate con antiche ceramiche, il loro colore naturale, ricostruito attraverso studi elaborati, doveva essere di pelle olivastra. Restano i particolari dei denti in argento, degli occhi in avorio, delle ciglia, del labbro e dei capezzoli in rame. I due studiosi hanno concluso che il Bronzo A indossava un elmo corinzio, che teneva una lancia o forse una spada nella destra e uno scudo nella sinistra. I denti scoperti fanno supporre che interagisse, in modo dominante, con un altro personaggio. Potrebbe essere il Bronzo B che, secondo gli studiosi tedeschi, portava come copricapo il berretto di coda di volpe, tipico dei traci, nella destra un’ascia, nella sinistra un arco e una freccia. Nell’antichità c’è una sola coppia mitica con queste caratteristiche: Eretteo, re di Atene, e Eumolpo, figlio di Poseidone e suo avversario. La loro lotta è ricordata da Tucidide, mentre Pausania, nel II secolo d.C. scrive che sull’acropoli di Atene vi sono «due grandi statue di bronzo, che rappresentano due uomini disposti a battaglia, e li chiamano l’uno Eretteo e l’altro Eumolpo».

L’ipotesi è stata discussa il 12 luglio scorso a Roma, nella cornice dei fori imperiali, nel primo evento di inaugurazione delle celebrazioni per i Bronzi, che proseguiranno in Calabria fino al 10 settembre. Chi vi si recherà per l’anniversario non resterà deluso: «Abbiamo organizzato, in sinergia con la Regione, la città metropolitana, i Comuni di Reggio e Riace, le università, una grande programmazione di mostre, eventi, in particolare sulla terrazza panoramica del museo», dice ancora Malacrino. Museo che «offre una ricca collezione di reperti che raccontano, in un’unica narrazione su 4 livelli di esposizione permanente, tutta l’antichità della regione a partire dalla preistoria. Un percorso che si conclude nella sala dei nostri capolavori: i Bronzi di Riace e quelli di Porticello, due teste bronzee, ribattezzate “del filosofo” e “di Basilea”. La più ricca collezione al mondo di grande bronzistica del V secolo a.C.».