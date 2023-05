I cento di Don Lorenzo Milani in Tv

Il centenario della nascita di don Lorenzo Milani è anche un’occasione di celebrazioni e di approfondimenti televisivi. Da qualche giorno è disponibile su Raiplay, on demand, Barbiana ’65: contiene l’unico documento video in cui sia possibile vedere in azione don Lorenzo Milani ascoltarne la viva voce. Si tratta di un filmato girato nel 1965 da Angelo D’Alessandro, scomparso nel 2011. Il figlio Alessandro, regista, ritrovandolo tra i documenti del padre lo ha recuperato e lo ha contestualizzato in un documentario con le voci di Adele Corradi e Beniamino Deidda che dell’esperienza di Barbiana erano stati testimoni e con una riflessione di don Luigi Ciotti.

Il 26 maggio attorno alla mezzanotte, su Rai Uno, si comincia con lo speciale tg1 “Lorenzino”, un documentario curato dalla Fondazione per le scienze religiose di Bologna, che ripropone, in una versione aggiornata, immagini e interviste inedite del saggio video storico curato da Alberto Melloni, Fabio Nardelli e Federico Ruozzi, raccontato dalla voce di David Maria Sassoli e da lui voluto a suo tempo all’interno della programmazione dello “Speciale Tg1”.

Nel giorno del centenario dalla nascita di Don Milani (27 maggio), Rai Scuola (canale 57) dedica uno speciale realizzato da Pietro De Gennaro, Alessandro Greco con la regia di Alessandra Peralta. Lo speciale racconta l'impegno, il pensiero e la poesia di Don Lorenzo attraverso le testimonianze dei suoi ragazzi e di tanti che l'hanno incontrato. È in onda il 27 maggio alle 18.30 e in replica domenica 28 maggio alle 17.30.

Sempre il 27 alle 19.05 Rai Premium manda Don Milani, il priore di Barbiana, film interpretato nel 1997 da Sergio Castellitto nei panni del priore.

Nella stessa serata alle 21.20 Tv 2000 trasmette il docufilm Don Milani di Ivan Angeli, recuperato dagli archivi storici dell’Istituto Luce, e girato 1976. Si tratta di un documento poco noto che ha tra gli interpreti, oltre all’attore Edoardo Torricella, anche i reali ragazzi della scuola di Barbiana: Gaetano Arfé, Ernesto Balducci, Giorgio La Pira. E alle 22.50, Rai Storia per “Documentari d’autore” manda Lettere da Barbiana documentario di Alessandra Viola e Rosalba Vitellaro, in cui si ragiona di che cosa sia rimasto dell’esperienza di insegnamento di Lorenzo Milani, di quali metodi e principi possano rivelarsi ancora validi e utili.

Telenova (canale 18 digitale terrestre Lombardia e in diretta streaming nel resto del territorio) dedica a priore una puntata della rubrica settimanale il Punto di luce, giovedì 1 giugno alle 23, poi disponibile su youtube.