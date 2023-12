I giovani a Parma si "riprendono il mondo"

Un evento realizzato dai giovani e per i giovani. Si chaima "Mi prendo il mondo", e si svolgera a Parma dal 25 al 28 gennaio al Centro congressi Paganini.

Gli ospiti più che lezioni daranno delle testimonianze “ispirazionali” per ragazze, ragazzi e adulti su letteratura, scienza, imprenditoria, ambiente, giornalismo, filosofia, diritti e pari opportunità, moda, viaggi, sport. E inoltre le nuove generazioni avranno l'opportunità di dialogare con i relatori su formazione, crescita, lavoro. La presentazione a Milano della innovativa manifestazione culturale realizzata dal comune di Parma con il Salone del libro di Torino, ha visto tra i partecipanti il sindaco di Parma, Michele Guerra, Beatrice Aimi, assessore alla Comunità giovanil e la direttrice del Salone Annalena Benini. Lidea nasce dalla candidatura di Parma a diventare capitale europea dei giovani nel 2027. «Siamo da termpo attenti ai biosgni delle nuove generazioni», dichiara il sindaco, «tanto che siamo forse l'unica città in Europa a usare lo Youth check, cioè un misuratore di quale sia l'impatto sui giovani di ogni provedimento preso dall'amministrazione».

Non si tratta solo di un evento per i giovani, ma con i giovani. Infatti gli ospiti e i focus dei loro interventi sono stati decisi da un gruppo di 50 ragazzi dai 16 ai 22 anni (ma c'è anche una quattordicenne) dal nome "Direzione futuro" che si sono trovati in presenza e a distanza per sette incontri in due mesi. Perchè il Salone di Torino?.«Perché da tempo con il bookstock village il Salone catalizza l'attenzione di migliaia di scuole», dice Silvio Viale, Presidente Associazione Torino, la Città del Libro, «e perché il target dei visitatori si sta abbassando, tanto che ben il 51% è di under 36». Non che manchino le iniziative di informazione e formazione per i giovani finalizzate al loro orientamento», spiega l'assessore Aimi, «ma c'è bisogno anche di una dimensione più intima che vada nella direzione dello sviluppo dei propri talenti e nella coltivazione dei loro sogni. Perché la nostra società invecchia, e troppi giovani scelgono di andare all'estero. Ma non può essere questa la strada da percorrere in un paese dove la maggior parte del welfare aziendale è rivolta alla popolazione anziana».