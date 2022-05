I Måneskin ospiti RTL 102.5 :«Mahmood, Blanco, spaccate tutto, portatela a casa!»

“SUPERMODEL”: IL NUOVO SINGOLO DEI MÅNESKIN “Supermodel” è il nuovo singolo dei Måneskin. È stato scritto a Los Angeles e per farlo la band si è ispirata a diversi personaggi che ha incontrato. “Uscendo in giro per Los Angeles abbiamo incontrato una grossa quantità di persone che fingevano in qualche modo di apparire come super celebrità, ma quando ci parlavano non avevano nulla da dire”, ha raccontato Damiano. “Questa era una cosa che pensavamo appartenesse ai film, invece quando ce la siamo ritrovata davanti abbiamo pensato fosse vera e quindi ci abbiamo scritto una canzone”. Max Martin è il produttore di questo singolo. Com’è stato lavorare con lui? “Molto bello”, ha detto Victoria. “È stato molto interessante anche interfacciarci con un professionista del genere, abbiamo imparato molto da lui. È stato davvero divertente anche scambiare diverse opinioni sui metodi di scrittura”. C’è qualche consiglio specifico che ha dato ai Måneskin? “Una cosa molto apprezzabile è che non ha cercato di portarci in un’altra direzione”, ha detto Damiano. “Ha preso quello che avevamo e lo ha sviluppato insieme”. Il sound di questo brano sembra avere delle influenze californiane. “Ci ha influenzato tanto questa città, la Califonia, il sole, dalle vibes”, ha raccontato Thomas.