I pugliesi di Milano festeggiano 100 anni premiando cinque "ambasciatori" della propria terra

Il generale Guglielmo Luigi Miglietta, comandante del Comando di Reazione Rapida della NATO di Solbiate Olona. Nicoletta Manni, prima ballerina del Teatro alla Scala di Milano. Il giornalista Antonio Troiano, responsabile della redazione Cultura del Corriere della Sera e direttore dell’inserto domenicale La Lettura. Il Consorzio per la valorizzazione e la tutela del Pane di Altamura DOP e l’azienda vinicola di Leporano, nel Tarantino. Varvaglione 1921.

Sono queste le eccellenze pugliesi che saranno premiate come Ambasciatori di terre di Puglia 2021 nella cerimonia in programma a Milano sabato, 27 novembre alle ore 17,30 nel Salone d’onore Umberto I di Palazzo Cusani, presentata dalla giornalista Nicla Pastore.

Dopo lo stop dell’anno scorso a causa della pandemia, il Premio, giunto alla quindicesima edizione, coincide quest’anno con il centenario dell’Associazione regionale pugliesi di Milano, nata nel 1921 e ora guidata dal generale Camillo de Milato.

Il titolo di “Ambasciatore di terre di Puglia” è stato conferito, in passato, a illustri personalità, istituzioni del mondo scientifico, culturale e caritativo, dal Carnevale di Putignano all’ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo, fino a personaggi del calibro di Lino Banfi e Checco Zalone, cantanti come Ron, Al Bano Carrisi, Renzo Arbore, i Negramaro, Mietta, gli stilisti Angelo Inglese ed Ennio Capasa, Teo Teocoli, i registi Sergio Rubini ed Edoardo Winspeare, lo scrittore Marcello Veneziani, il fisico Orazio Svelto, l’ex Capo di Stato maggiore dell’Esercito italiano, il generale Salvatore Farina, il comandante delle Frecce Tricolori, il generale Gaetano Farina.

«Quest’evento», spiega il presidente de Milato, «è destinato sempre di più ad essere un momento forte di aggregazione, confronto e condivisione tra vecchie e nuove migrazioni, soprattutto dopo la pandemia che nell’ultimo anno e mezzo ha impedito di vivere pienamente la vita associativa che non si è comunque mai fermata. Inoltre, rappresenta un momento d’orgoglio ma anche uno sprone per gli oltre duecentomila pugliesi che vivono e lavorano a Milano».

«È una felice coincidenza», dichiara Giuseppe Selvaggi, ideatore del Premio, «che l’edizione della rinascita coincida con il secolo di vita dell’associazionismo pugliese in terra di Lombardia. Nel far conoscere e premiare le eccellenze di Puglia vogliamo trasmettere un’immagine positiva della regione e della sua gente».

Il logo ufficiale del Premio è un’immagine del faro di Santa Maria di Leuca che si erge sull’estremo promontorio di Puglia, de finibus terrae, che guarda a Oriente.