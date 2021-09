Diritti umani e ambiente violati: no agli investimenti nelle miniere in America latina

(Credito della foto sopra: IBAMA - Brasil. Instituto brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis.

In copertina: foto della Rete "Iglesias y minería")

Dopo 12 anni di sfruttamento estrattivo, la miniera Marlin, in Guatemala, lascia una località frammentata, fonti d'acqua avvelenate, una terra ferita, fame e disoccupazione, un potere politico servile e complice e molte prove del fatto che l’industria estrattiva è molto distante dal sogno di sviluppo e progresso. «Si sono presi l’oro delle nostre terre. E adesso le nostre sorgenti d’acqua sono compromesse. Le nostre case sono danneggiate. E abbiamo malattie della pelle. E adesso l’impresa se ne va. Hanno ottenuto i profitti con i quali si spostano da San Miguel al Canada. E noi restiamo con il danno che ci hanno arrecato», è il commento di Crisanta López, leader della Resistenza della miniera Marlin.

La resistenza di un settore della popolazione continua a chiedere giustizia, a chiedere garanzie per poter vivere in salute nella terra dove gli avi hanno vissuto liberamente. Chiedono un futuro sano e degno per le generazioni future. Nell’enciclica Laudato sì sulla cura della Casa comune, papa Francesco invita a cercare altri modi di intendere l’economia e il progresso. Il Santo Padre lancia un avvertimento sul capitalismo che depreda il pianeta.

In molti Paesi latinoamericani l’industria mineraria viene vista cjme il motore dello sviluppo. I governi, qualunque sia la loro identità politica, la promuovono riducendo le tasse, facilitando gli investimenti, redendo flessibile le leggi, consegnandole territori. Tuttavia, l’i non rappresenta per i popoli una reale miglioramento delle loro condizioni di vita: si violano i diritti, si dividono le comunità, si indeboliscono le democrazie, si contaminano le acque, si danneggiano le economie locali, le culture, i territori, la salute e le generazioni future. I progetti generalmente si impongono senza partecipazione, senza consultazioni previe e in molti casi con l’opposizione delle comunità.

Con l’impulso dell'appello del Papa e attenti al grido della Madre terra e delle comunità, la rete “Iglesias y minería” (Chiese e industria estrattiva) vuole contribuire alla costruzione di altri modelli economici che superino il principio della massimizzazione del profitto, mediante una logica di estrazione illimitata. Il mondo finanziario è controllato da gruppi molto potenti e centralizzati, responsabili dei drammatici cambiamenti dei pezzi dei prodotti di base in tutta l'economia mondiale e contribuiscono ben poco all'economia reale.

La maggior parte dlele congregazioni religiose ha a cuore l'etica nell'uso del denaro. In genere esse depositano le risorse in fondi di investimento gestiti da un amministratore secondo principi di responsabilità sociale e criteri etici. Ma molte volte nei pacchetti azionario si trovano investimenti in imprese minerarie con cattive pratiche. Per questo la campagna vuole far conoscere le violazioni a queste organizzazioni e far sì che non appoggino direttamente o indirettamente con il loro denaro le imprese responsabili. La campagna dialoga con le congregazioni religiose, le diocesi della Chiesa cattolica, le istituzioni di altre chiese cristiane e altri gruppi religiosi. Cerca di accompagnare le organizzazioni di fede en loro impegno per una finanza etica e ed equa. Il suo scopo è che far sì che le chiese ascoltino il grido delle comunità colpite dall’estrattivismo. Che comprendano le strategie e le pratiche usate dalle imprese per ottenere la licenza legale e sociale per le loro operazioni. E che le chiese vigilino sui tentativi di seduzione operati dalle corporazioni, che cercano di “comprare” il loro appoggio e e la loro benedizione.

La campagna di “Disinvestimento nell’industria mineraria” è una risposta concreta e alternativa, per promuovere azioni etiche e coerenti all’interno delle proprie chiese. E’ uno strumento che cerca i modi per incidere e far ascoltare la vida e le rivendicazioni dei popoli e la natura. E’ un atto di coerenza dentro la Chiesa, che permette di camminare a lato e in nome di molte comunità che soffrono l’imoatto negativo dell’estrattivismo. Considerare il disinvestimento serve anche a mostrare quanto, oggi, la finanziarizzazione dell’economia stia allontanando quest’ultima sempre di più dalla gestione del bene comune.

«A volte noi uomini di chiesa siamo guardati come agenti neutri che aiutano a risolvere i conflitti. La pace e il dialogo sono effettivi se partono dall’opzione dlele vittime. E’ difficile posizionarsi in un campo neutrale quando c’è una violenza è un’ingiustizia», afferma padre Dario Bossi, superiore provinciale dei comboniani in Brasile, che per molti anni ha seguito una dura realtà di estrattivismo minerario. Monsignor Vicente Ferreira, vescovo al fianco della popolazione di Brumadinho, terribilimente colpita dalla fuoriuscita di fanghi tossici che ha seppellito varie famiglie, parla della mancanza di protezione e dell’ingiustizia. «Il governo fa accordi sul dolore delle comunità, per servire gli interessi delle multinazionali criminali. Non possiamo negare la nostra presenza. Siamo un corpo ferito, però un corpo di profezia».

Daniela Andrade

Rete "Iglesias y minería"