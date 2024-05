Il 5x1000 alla Lega del Filo d’Oro: #UnAiutoPrezioso che non costa nulla ma può migliorare la vita di chi non vede e non sente

UN SOSTEGNO PREZIOSO PER CHI VIVE NEL BUIO E NEL SILENZIO Per tanti bambini e adulti sordociechi e pluriminorati psicosensoriali, comunicare con gli altri è una sfida immensa. Non vedono, non sentono e spesso convivono con ulteriori disabilità, come quelle cognitive e motorie, che li isolano persino dagli affetti più cari. Per loro, è fondamentale avere percorsi educativo-riabilitativi personalizzati che li accompagnino per tutta la vita, aiutandoli a superare le barriere dell’incomunicabilità e dell'isolamento, e a raggiungere la massima autonomia possibile.

Lega del Filo d’Oro: 60 anni di dedizione e vicinanza La Fondazione Lega del Filo d’Oro ETS – Ente Filantropico, da 60 anni, è un punto di riferimento per le persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali e per le loro famiglie. Grazie al "filo d’oro" che unisce tutta l’Italia attraverso Centri, Sedi e Servizi Territoriali, la Fondazione riesce a raggiungere chiunque abbia bisogno, ovunque si trovi, offrendo risposte adeguate ai loro bisogni. Tra i suoi principali obiettivi c’è l'espansione territoriale, aumentando il numero delle attuali undici Sedi e potenziando i servizi offerti. Un aiuto fondamentale arriva dal 5 per mille: un gesto semplice e gratuito che diventa un #aiutoprezioso per chi non vede e non sente. Basta inserire nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale 80003150424 e apporre la propria firma.

L'importanza del 5 per mille alla Lega del Filo d’Oro I proventi del 5 per mille sono cruciali per estendere la presenza della Lega del Filo d’Oro su tutto il territorio nazionale. Nel 2023, grazie a questo sostegno, è stata aperta una nuova Sede Territoriale in Abruzzo, a San Benedetto dei Marsi. Ma il percorso di crescita non si ferma qui: sono in programma nuove Sedi Territoriali in Calabria e in Sardegna, e un nuovo Centro nel Lazio, dove già esiste la Sede Territoriale di Roma dal 1993. Inoltre, il 5 per mille permette alla Fondazione di garantire continuità ai percorsi educativo-riabilitativi personalizzati creati al Centro Nazionale di Osimo, assicurando una rete di servizi che migliora la quotidianità delle persone sordocieche e delle loro famiglie. Grazie a questi fondi, è possibile rafforzare i servizi esistenti, mantenendo gli alti standard qualitativi, e stringere collaborazioni con il mondo scientifico e universitario per sviluppare nuove soluzioni nel campo della comunicazione e delle tecnologie assistive.

Una firma che diventa #UnAiutoPrezioso per tante famiglie in Italia Scegliere di devolvere il 5 per mille alla Lega del Filo d’Oro è una scelta consapevole che non costa nulla, ma può fare una grande differenza nella vita di chi non vede e non sente. Come è stato per il piccolo Biagio Luigi e la sua famiglia, protagonisti della campagna #unaiutoprezioso insieme a Neri Marcorè e Renzo Arbore. La loro storia è un esempio di come la Lega del Filo d’Oro possa trasformare vite: da Gela a Osimo, per trovare qualcuno che sapesse aiutare Biagio a uscire dall'isolamento, superando le sue paure. Oggi, Biagio Luigi frequenta la quinta elementare in Sicilia e continua il suo percorso grazie al supporto del Servizio Territoriale di Termini Imerese. Nei prossimi mesi, un nuovo trattamento intensivo a Osimo lo preparerà al passaggio alle scuole medie. Un viaggio straordinario che all'inizio sembrava impossibile, ma che ora è pieno di speranza e di nuove tappe da raggiungere.

Come fare Destinare il 5 per mille alla Lega del Filo d’Oro è semplice. Basta firmare nella casella dedicata al “sostegno degli Enti di Terzo Settore” e inserire il codice fiscale 80003150424. Il 5 per mille è gratuito e non alternativo all’8 per mille: è possibile firmare per entrambi. Destinare il 5 per mille alla Lega del Filo d’Oro non costa nulla, ma può cambiare la vita di chi non vede e non sente. Per ulteriori informazioni, visita il sito 5x1000.legadelfilodoro.it dove è disponibile una guida scaricabile.