«I cristiani? Missionari e in cammino con gli altri, non navigatori solitari»

Il titolo Fraternità e missione, ispirato alla recente enciclica di papa Francesco Fratelli tutti, pone un tema di grande attualità, non solo nella prospettiva della missio ad gentes, ma anche in riferimento alla formazione dei futuri presbiteri. D’altronde, già in passato, la Optatam totius (IV, 11), la Pastores dabo vobis (V, 43) e La formazione dei presbiteri (III, 4b) avevano unanimemente sottolineato che la formazione umana risiede innanzitutto nella capacità di relazione e di relazioni, e che l’acquisizione delle cosiddette “virtù sociali” si ottiene attraverso atteggiamenti e comportamenti caratterizzati da un forte spessore di “umanità”.

A questo proposito mi sovviene, quasi istintivamente lo confesso, il pensiero del compianto don Primo Mazzolari, grande sacerdote del Novecento, il quale diceva, in uno dei suoi scritti, riguardo al significato della cosiddetta pastorale vocazionale: «Si cerca per la Chiesa un uomo capace di vivere insieme agli altri, di lavorare insieme, di piangere insieme, di ridere insieme, di amare insieme, di sognare insieme…». Si tratta, pertanto, di affermare una mentalità inclusiva, aperta al confronto con ogni genere di alterità. Ed è proprio questo l’indirizzo che papa Francesco ha impresso al suo pontifi cato, un orientamento che esige una decisa assunzione di responsabilità da parte di ogni comunità cristiana, dunque anche dei futuri presbiteri.

Questo, in sostanza, signifi ca che prima di «andare» (Chiesa in uscita) «in periferia » (locus per eccellenza della missione) ed essere così «a fianco dei poveri», occorre comprendere, con il cuore e con la mente, che la missione evangelizzatrice non può prescindere dalla fraternità. Essa rappresenta la condicio sine qua non per vivere la missione. Già nell’Evangelii gaudium il vescovo di Roma, all’inizio del suo ministero petrino, affermava: «L’intimità della Chiesa con Gesù è un’intimità itinerante, e la comunione si confi gura essenzialmente come comunione missionaria. Fedele al modello del Maestro, è vitale che oggi la Chiesa esca ad annunciare il Vangelo a tutti, in tutti i luoghi, in tutte le occasioni, senza indugio, senza repulsioni e senza paura. La gioia del Vangelo è per tutto il popolo, non può escludere nessuno». Da rilevare che il pensiero di papa Francesco è in linea con quello del nostro episcopato, quello italiano, che già negli anni Ottanta affermava: «La missione non è opera di navigatori solitari: la comunione è la prima forma della missione».

È la stessa etimologia della parola italiana “comunione” che ci aiuta a comprendere il legame di questo vocabolo con la missione evangelizzatrice. “Comunione” deriva dal latino commune; si tratta di un vocabolo composto dal prefi sso cum- e da un derivato di munus (incarico, compito, missione…), per cui commune vuol dire letteralmente “che svolge il suo compito insieme con altri”. Da questa radice deriva, nella nostra lingua, una lunga serie di termini (ad esempio, comune, comunità, comunanza, comunicazione…), tra cui appunto comunione, che indicano complessivamente la dimensione del rendere partecipi più soggetti tra loro per conseguire un obiettivo che è la missione. Ne consegue che tutta la Chiesa, in quanto «mistero di comunione», è inviata per realizzare il Mandatum Novum affi datole dal Signore Risorto. Che tutta la Chiesa sia inviata, vuol dire che, in forza del dono dello Spirito, non c’è nessun battezzato in essa che possa ritenersi estraneo al compito di evangelizzare: è questa la cattolicità del soggetto missionario e dunque la dimensione comunionale della sua vocazione.

Rimane il fatto che quando parliamo di comunione siamo istintivamente portati a pensare che si tratti di una fraternità ad intra, tra coloro che condividono il battesimo e sono chiamati insieme, proprio come accadde ai discepoli di Emmaus, ad ascoltare la Parola e a spezzare il pane nel Suo nome. In effetti, l’indirizzo di papa Francesco nella Fratelli tutti è molto più estensivo. Richiamandosi alla testimonianza del Poverello d’Assisi, egli ci ha ricordato che san Francesco «non faceva la guerra dialettica imponendo dottrine, ma comunicava l’amore di Dio» ed «è stato un padre fecondo che ha suscitato il sogno di una società fraterna» (n. 4).

L’enciclica va ben oltre il recinto ecclesiale e mira a promuovere un’aspirazione mondiale alla fraternità e all’amicizia sociale. Il punto di partenza è la comune appartenenza alla famiglia umana, il riconoscerci fratelli perché fi gli e fi glie di un unico Creatore, tutti sulla stessa barca e dunque bisognosi di prendere coscienza che in un mondo globalizzato e interconnesso ci si può salvare solo insieme. Questa visione si spinge ben oltre il perimetro ecclesiale e risponde alla teologia del Regno di Dio. D’altronde, a pensarci bene, al centro dell’attività missionaria, che peraltro è connaturale alla Chiesa (senza missione – è bene ricordarlo – non c’è la Chiesa), si colloca proprio il Regno di Dio. E sebbene, come leggiamo nell’enciclica di Giovanni Paolo II Redemptoris missio, non si possa «disgiungere il Regno dalla Chiesa. Certo, questa non è fi ne a se stessa, essendo ordinata al Regno di Dio, di cui è germe, segno e strumento» (n. 18).

Che cosa significa? Che il Regno è già presente nel mondo, anche fuori delle nostre comunità. Esso si manifesta nella presenza di Cristo nella Storia umana (che è anche la nostra Storia!), ed è qualcosa di straordinariamente meraviglioso e avvincente per chi ha avuto il dono di farne l’esperienza come i nostri missionari e le nostre missionarie presenti nei cinque continenti. Una volta uno di loro, reduce dall’Africa, mi disse che quando era partito per la prima volta per la missione era convinto che avrebbe travasato tutti i suoi saperi (spirituali e culturali) sulle persone che la Provvidenza gli avrebbe messo di fronte. Sapete quale fu la sua sorpresa una volta giunto in Kenya? Scoprire che lo Spirito Santo lo aveva preceduto. Egli non solo si accorse che i semina verbi erano già presenti in quegli uomini e quelle donne che il Signore gli aveva posto innanzi, ma scoprì che paradossalmente stava ricevendo dagli altri molto di più di quanto avrebbe immaginato. E questa che cos’è?