Il cardinale Semeraro: «Maria ci indica la via della santità e ci accompagna»

Maria, non un’immagine astratta lontana dai fedeli, né un oggetto di devozionismo che sconfina spesso nella superstizione, ma un modello concreto per orientare la propria vita secondo il Vangelo e puntare alla santità, obiettivo di ogni vero credente. Lo spiega in un approfondito articolo, scritto in prossimità della solennità di Tutti i Santi, il cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle cause dei santi, sul settimanale Maria con te, in edicola da giovedì 27 ottobre.

Citando papa Francesco a proposito della chiamata alla santità nel mondo contemporaneo, il cardinale nel suo lungo e denso intervento invita a non immaginare la Madonna Regina proiettata «in una zona segregata dal popolo di Dio e comunque non relazionata con la dignità regale di tutti i figli della Chiesa». Anzi, in Maria «noi possiamo contemplare ciò che la Chiesa è nel suo mistero, durante il suo pellegrinaggio della fede, e quello che sarà nella comunione dei santi, al termine del suo cammino».