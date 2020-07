L'antico cinemobile in partenza per offrire film all'aperto

L' iniziativa, a cura di Cineteca Milano, è stata resa possibile grazie al sostegno di Intesa Sanpaolo Assicura, Fondazione Cariplo e ai tantissimi sostenitori che hanno partecipato al crowdfunding lanciato per l'occasione nel mese di giugno.

Il CineMobile Summer Tour 2020 rientra nel palinsesto delle iniziative culturali estive del Comune di Milano "Aria di Cultura".



Parchi, piazze e cortili di centri culturali e ricreativi di Milano e provincia rivivranno la magia del "cinema com'era una volta", nella sua dimensione pubblica, aperta, collettiva. Mai come in questo preciso momento storico, è necessario valorizzare la potentissima esperienza di racconto, condivisione e nutrimento della collettività che rappresenta la proiezione cinematografica pubblica.



Il Cinemobile Fiat 618 del 1936, perfettamente restaurato da Regione Lombardia e custodito e valorizzato presso il MIC - Museo Interattivo del Cinema di Milano (www.cinetecaimilano.it, ciale Fulvio Testi, 121, telefono 0287242119), regalerà al pubblico speciali proiezioni gratuite a cielo aperto nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza.

Quanto al programma, "Tutto il cinema in 50 minuti" è il format che Cineteca Milano propone: dai fratelli Lumière ai pionieri Georges Méliès e Luca Comerio, dal luccicante mondo delle dive fino alla prima animazione, con un cortometraggio a sorpresa alla fine di ogni "condensato di magia". Si attraverseranno i decenni, le mode, i cambiamenti dell’immaginario collettivo, e il pubblico sarà invitato a partecipare attivamente alle proiezioni attraverso quiz, commenti, racconti e suggestioni.

Tutti i materiali proiettati appartengono all’ Archivio Storico di Fondazione Cineteca Italiana.



Il desiderio di Cineteca Milano è quello di poter raggiungere altri quartieri e paesi della cerchia metropolitana, per questo motivo è ancora possibile donare sostenendo il crowdfunding, affinché si possano programmare ulteriori date del tour.

CINEMOBILE SUMMER TOUR 2020



LUGLIO 2020

Mercoledì 8 luglio

Milano - Bocciofila Circolo Cerizza, via privata Antonio Meucci 2

Giovedì 9 luglio

Paderno Dugnano (MI) - Parco di Villa Belloni, via Reali

Mercoledì 15 luglio

Milano - URBANA New Living, via Rizzoli 47

Giovedì 16 luglio

Paderno Dugnano (MI) - Parco Borghetto, accesso da piazza Addolorata

Lunedì 20 luglio

Inzago (MI) - Piazza Maggiore

Mercoledì 22 luglio

Milano - Casa dell’accoglienza Enzo Jannacci, viale Ortles 69

Giovedì 23 luglio

Paderno Dugnano (MI) - Area Metropolis 2.0, ingresso da via Podgora

Venerdì 31 luglio

Milano - PAC (Padiglione d’Arte Contemporanea), via Palestro 14

Data prenotabile a partire dal 20 luglio 2020 inserita nel palinsesto della manifestazione MuseoCity.



AGOSTO 2020

Lunedì 24 agosto

Milano - Borgo Sostenibile, via Giovanni Battista Rasario 14

Mercoledì 26 agosto

Milano – BASE, via Bergognone 34



PARTECIPAZIONE

Per partecipare a una o più serate del Cinemobile Summer Tour 2020, è necessario prenotare gratuitamente da 3 giorni prima dell'evento prescelto sul sito www.cinetecamilano.it.

In caso di pioggia o maltempo la data è annullata.

In caso di impossibilità a partecipare, si è pregati di comunicarlo tempestivamente per permettere alle persone in lista d'attesa di poter assistere allo spettacolo.

E' consigliato portare con sé una seggiola pieghevole, e la protezione anti zanzare.