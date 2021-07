«Prosegue bene il decorso del Papa che si alimenta regolarmente»

«Il decorso post-operatorio di Sua Santità Papa Francesco continua ad essere regolare e soddisfacente. Il Santo Padre ha continuato ad alimentarsi regolarmente ed ha sospeso la terapia infusionale». È il bollettino medico diramato dal direttore della Sala Stampa vaticana, Matteo Bruni, sulle condizioni del Pontefice, mercoledì mattina. «L’esame istologico definitivo ha confermato una stenosi diverticolare severa con segni di diverticolite sclerosante», prosegue Bruni, «papa Francesco è toccato dai tanti messaggi e dall’affetto ricevuto in questi giorni ed esprime la propria gratitudine per la vicinanza e la preghiera».

La «conferma» dell'esame istologico fa tirare un sospiro di sollievo. Per prassi, si spiegava nell’ospedale, in questi casi si esegue sempre un esame istologico sul tratto di colon asportato, il test per verificare non ci siano tumori benigni o maligni.

Al Policlinico Agostino Gemelli dove il Papa è arrivato al quarto giorno di convalescenza l’atmosfera è tranquilla. La privacy di Bergoglio viene tenacemente protetta da un cordone di gendarmi e sanitari da cui filtra poco o nulla. Il portavoce della Sala Stampa vaticana, al momento, non ha voluto nemmeno far sapere se il Papa abbia visto, almeno in parte, la partita Italia-Spagna per la qualificazione alla finale europea oppure quella tra Argentina e Brasile per la Coppa America. Un gruppo di pazienti, mercoledì mattina, in omaggio al Papa ha intonato un Padre nostro raccogliendosi attorno alla grande statua di Giovanni Paolo II nel piazzale centrale del campus ospedaliero.

Intanto, continuano ad arrivare messaggi di vicinanza e affetto per il Pontefice. «Caro Papa Francesco, tutti i membri dell'Azione Cattolica riuniti nel Forum Internazionale pregano per Lei e rinnovano il proprio impegno di fedeltà alla missione che Cristo ha affidato a Pietro», affermano in una nota, «con amore fraterno», Rafael Corso, coordinatore del Segretariato Fiac (Forum Internazionale di Azione Cattolica) e l'assistente ecclesiastico mons. Eduardo Garcia. «Seguiamo con attenzione l'evoluzione del suo intervento e ci uniamo nella preghiera per la sua salute, la sua pronta guarigione e per i frutti del suo servizio pastorale, così profondo e necessario in questo momento della storia dell'umanità», proseguono. «Preghiamo il Signore con l'intercessione di Maria e Giuseppe, protettori della Chiesa, dei suoi Pastori e di tutto il popolo fedele», aggiungono i rappresentanti del Fiac.

Al Papa sono arrivati anche gli auguri di pronta guarigione da parte del presidente turco Recep Tayyip Erdoğan che ha inviato un messaggio: «Nell'apprendere la notizia di buona riuscita dell'intervento chirurgico che ha avuto vorrei presentare, anche a nome della mia Nazione, i miei migliori auguri di pronta guarigione. Colgo l'occasione per rinnovare i miei più sinceri auguri di salute e di benessere a Sua Santità ed al mondo Cattolico», scrive Erdogan, in una nota diffusa dall'ambasciata di Turchia a Roma.

Al decimo piano dell'ala destra del Gemelli, le serrande bianche dell'Appartamento riservato ai Pontefici restano ancora abbassate. Chi tenta di sbirciarle scommettendo in qualche sorpresa resta per tutto il giorno immancabilmente deluso. Non ci saranno nemmeno visite,. Un capo dicastero, a questo proposito, ha confidato all’Ansa: «Il Papa deve riposare, non si disturba la convalescenza del Papa. Di certo non andrò al Gemelli».