Il Festival "La musica nel sacro” illumina la chiesa di Resera di Tarzo

Musica e bellezza, quella naturalistica e quella delle chiese. Un binomio confermato dal quarto appuntamento del Festival “La Musica nel Sacro. Tredici concerti nello splendore delle chiese delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene Patrimonio dell’Umanità UNESCO”, promosso dall'Istituto Dioceano Beato Toniolo. La Piccola Orchestra Veneta e i suoi Solisti, diretti dal maestro Giancarlo Nadai, saranno i protagonisti del concerto in programma domenica 28 luglio nella chiesa di Resera di Tarzo, alle ore 17. Saranno eseguite musiche di compositori del Settecento barocco, sotto la regia del maestro concertatore Nadai, solisti il soprano Loredana Zanchetta e il flautista Lorenzo Stevanato. L’ingresso al concerto è libero. E’ prevista anche la breve illustrazione degli elementi storici e artistici dell’edificio sacro da parte dell’esperto d’arte IBT Giuliano Ros. Nell’occasione del concerto sarà ricordato il 60mo anniversario dell’uscita del primo numero di “Voce amica”, il bollettino bimestrale delle comunità di Tarzo, Arfanta e Corbanese che dal 1964 rappresenta un punto di riferimento ricco e apprezzato per l’informazione locale. Pubblicato per la prima volta per Tarzo a Pasqua 1964 dal parroco di allora Don Basilio Sartori, e dal 1999 narratore fedele anche della vita delle parrocchie di Arfanta e Corbanese, è diretto dall’attuale parroco don Francesco Cerruti e coordinato in redazione da Nicola De Polo.