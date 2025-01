Il film sulla vedova Matteotti intepretata da alcune rifugiate ucraine in Italia

Sarà presentato il prossimo 27 gennaio, Giorno della Memoria e 80° anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, in prima assoluta presso la Nuova Aula dei Gruppi Parlamentari alla Camera dei Deputati il film Velia Titta vedova Matteotti (nella foto in alto, una foto di scena di Juliia Nosik) Vittorio Pavoncello.

Il film è stato realizzato, da ECAD e Zivago film, con un contributo del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, attraverso la Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali, in occasione delle celebrazioni matteottiane 1924-2024.

Il cast del film è molto particolare perché, vede Giorgio Tirabassi dare la voce al poltico socialista assassinato dalle squadracce fasciste il 10 giugno 1924, Titta Ruffo, fratello di Velia, interpretato da Andrea Ruggeri che sarà anche Domenico De Ritis la spia fascista infiltrata in casa Matteotti, mentre Velia Titta, la vedova di Giacomo Matteotti è interpretata da Theaterforinclusion un gruppo di donne ucraine rifugiate in Italia dal 2022 (Alona Kriuchkova-Anzhelika, Azaieva-Beksultanova, Olena-Ewa, Shapovalova-Irina, Shapovalova-Iryna, Lupan-Nadia, Melnyk-Olena, Kurovska-Olga Vecheria, Ulyana Firych, Yuliia Nosyk, Аnastasiia Petrovets). Altri interpreti sono Marco Macauda e Maurizio Venturini. Giulio Bottini è alla direzione della fotografia, le musiche sono di Roberto Mongardini.

Il 27 gennaio in tutto il mondo si celebra il Giorno della Memoria, e la data di presentazione del film dedicato alla vedova Matteotti sarà l’occasione per dare luogo ad una struttura unica di memoria, ponendo il presente come chiave del passato. La sinossi del film può dare già una idea di quella che il regista Vittorio Pavoncello definisce “una memoria agita” o “memoria in azione”. Perché alcune donne ucraine rifugiate in Italia, per sfuggire alla guerra del 2022, si trovano ad essere catturate da un teatro che vive nell’epoca del fascismo.

Giacomo Matteotti e Velia Titta sono i protagonisti assenti di un sogno, che si anima delle loro vite. Le donne ucraine scopriranno alcune analogie con la vita di Velia e la loro, in un passaggio che le porterà a comprendere come la libertà e l’Europa sono fondate sui valori dell’antifascismo.

All’anteprima del 27 gennaio saranno presenti il ministro Andrea Abodi, e intervengono l’onorevole Federico Fornaro, l’onorevole Roberto Morassut (Vice Presidente Fondazione Giacomo Matteotti ETS), l’onorevole Federico Mollicone (Presidente Della VII Commissione, Cultura, Scienza E Istruzione), Alberto Aghemo (Presidente Fondazione Giacomo Matteotti ETS) Ivelise Perniola (Docente storia del cinema università Roma 3), Giorgio Tirabassi (attore).