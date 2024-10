Il Giornalino in festa a Roma: cento anni e non sentirli

Correva l'anno 1924 quando il sacerdote fondatore della congregazione dei Paolini, il beato Giacomo Alberione, decise di cominciare dai più piccoli l'avventura editoriale di quello che poi sarebbe diventato il Gruppo Editoriale San Paolo, dando vita al Giornalino. Che il 1° ottobre ha compiuto cento anni, il più longevo giornale per ragazzi in Europa, e forse anche del mondo. I tempi cambiano e così le abitudini dei giovani lettori e i loro gusti e allora quale migliore occasione di un centenario così gloriso per rilanciare verso il futuro con un Giornalino tutto nuovo? Anzi, quattro, perché il settimanale da questo mese si trasforma in quattro mensili monotematici.

Con uno sguardo al passato e uno al futuro il Giornalino fa festa il 23 ottobre a Explora, il Museo dei Bambini di Roma alle 17, con Eleonora Daniele, padre Enzo Fortunato e tanti volti noti, tra laboratori, colori e divertimento.

Condotti dalla giornalista Eleonora Daniele e da padre Enzo Fortunato numerose saranno le tappe che verranno ripercorse durante la prima parte dell’evento: dai giorni della fondazione nel 1924, ai numeri che hanno fatto la storia, dalle firme storiche che negli anni hanno animato il settimanale, alle foto e ai ricordi dei numerosissimi lettori che vogliono ritrovarsi a rivivere insieme la propria infanzia.

Il direttore, don Simone Bruno, presenterà poi i quattro nuovi periodici kids, un progetto innovativo, dalla grafica immersiva, movimentata, multidimensionale, con il quale poter incontrare i bambini “post-millennials” unendo tradizione, nuovi contenuti e un target sempre più ampio: quattro grandi occasioni di approfondimento e coinvolgimento in quattro diverse aree tematiche dal concept unico: “Animali e natura”, “Scienza e scoperte”, “Arte e creatività” e “Giochi, storie, risate”.

Dalle 18 prenderanno il via quattro laboratori, condotti da esperti e volti noti del mondo dell’infanzia e preadolescenza: Marco Martinelli, divulgatore scientifico noto sui social come @marcoilgiallino e volto di Rai Gulp e Rai Play accompagnerà i piccoli volti curiosi all’interno del “piccolo chimico”; Michela di Martino, volto di Rai Yoyo attraverso il laboratorio “C’è un alieno in città” insegnerà a dare vita a dei pupazzi, dar loro una voce e farli ridere insieme; Irene Mazza, in un viaggio all’interno della “magica fabbrica dei libri”, aiuterà a realizzare un piccolo libro, inventando una storia con cui illustrarlo; infine l'attore e autore di testi Michele Casella introdurrà i piccoli partecipanti nel mondo dei “narrastorie”, in un percorso ricco di emozioni e divertimento.

«L’emozione che stiamo vivendo in questi giorni è molto grande» racconta don Simone Bruno, dal 2016 direttore della testata. «Respiriamo forte la storia del nostro Giornalino, i volti che l’hanno guidata e il desiderio che condividiamo di continuare, oggi più che mai, ad affermare la sua forza educativa e ricreativa, unica nel suo genere».

L'ingresso all'evento è gratutio, bisogna prenotarsi sul sito di Explora (https://mdbr.it/gioca-nel-museo/attivita-ed-eventi/100-anni-di-giornalino/).

Il primo nuovo Giornalino, “Animali e Natura”, è in edicola da giovedì 24 ottobre e in parrocchia da Domenica 27. Sarà possibile abbonarsi al singolo Giornalino oppure a tutti e quattro. Più info su nuovo sito de Il Giornalino.