Giovani e lavoro, un capitale umano da sbloccare

“Tras-formare il capitale umano per sbloccare il potenziale del Paese. Istituzioni, Chiesa e Imprese alla prova di un nuovo patto per il lavoro dignitoso e lo sviluppo sostenibile” è l’evento che si terrà il 14 e il 15 ottobre 2023 a Lamezia Terme, e riunirà istituzioni, realtà del mondo ecclesiastico, imprese ed enti del Terzo Settore, accademici e divulgatori per riflettere sull’importanza di qualificare i giovani e le persone che costituiscono il capitale umano del Paese e sulla necessità di collaborare per fronteggiare non solo le sfide poste dal cambiamento del mondo del lavoro, ma anche quelle legate alla transizione ecologica e tecnologica.

Al centro della due giorni, articolata in momenti in plenaria e in gruppi di lavoro paralleli, sarà l’approfondimento del cosiddetto “mismatch”, ovvero quel “disallineamento” tra domanda e offerta di lavoro dovuto, da un lato, alle posizioni lavorative vacanti nelle aziende italiane, e, dall’altro, all’inadeguatezza del livello di competenze degli adulti rispetto alle esigenze delle imprese. L’obiettivo di favorire un’occupazione qualificata e al passo con le sfide digitali e green non può adombrare, tuttavia, un primario impegno nel garantire il diritto ad un lavoro dignitoso, strumento di sostentamento di giovani e famiglie, nonché volano di sviluppo economico, territoriale, umano. È per questo che, a partire da modelli, esperienze e buone prassi già sperimentate, i partecipanti sono invitati al dialogo e alla sinergia, ma anche ad avanzare proposte e tracciare percorsi per il prossimo futuro.

L’evento è organizzato da UCID - Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti, UCID Movimento Giovani, UCID Calabria e Fondazione Antonio Emanuele Augurusa, con il Patrocinio della Conferenza Episcopale Italiana, della Regione Calabria, della Provincia di Catanzaro, del Comune di Lamezia Terme e del Parlamento Europeo.

"L’Italia è ad un bivio e non può permettersi di imboccare la strada sbagliata", è la premessa degli organizzatori del convegno. "Come sistema Paese possiamo scegliere di cogliere la sfida di governare, insieme, le grandi trasformazioni che stiamo osservando o di rimanere fermi, aspettando che il futuro ci travolga. Transizione ecologica e digitale, digitalizzazione, tutela della persona umana, le sfide della globalizzazione e della geopolitica, il cambiamento radicale del mondo del lavoro, nuove competenze sono solo alcuni dei driver di sviluppo che ci impongono una riflessione condivisa ed uno sforzo collettivo: imprese, istituzioni, formazioni sociali, terzo settore, Chiesa. Siamo tutti chiamati ad un cambio di paradigma".