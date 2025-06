Il messaggio di Leone XIV al festival dell’ecologiaintegrale

In occasione della Quinta edizione del Festival dell’Ecologia Integrale, promosso a Montefiascone dall’Associazione Rocca dei Papi per una ecologia integrale, sul tema “Porte aperte alla Speranza. Cambiamento e sostenibilità” il Santo Padre Leone XIV rivolge agli organizzatori, ai relatori e ai presenti tutti il suo cordiale saluto, esprimendo apprezzamento per il significativo evento volto a favorire una autentica sensibilità ecologica e un fecondo dialogo tra istituzioni e società civile. Il Papa auspica che l’iniziativa susciti un rinnovato e corresponsabile impegno nel riconoscere e preservare la bellezza del creato. Dono incomparabile di Dio, affinché sia un luogo abitabile per tutti. Il Sommo Pontefice accompagna tali auspici con la preghiera e l’invio della benedizione apostolica”. Queste le parole che Papa Leone XIV ha rivolto agli organizzatori del Festival.

Il Festival, che si svolgerà fino al 22 giugno a Montefiascone, si ispira alla visione dell’ecologia integrale, lanciata da Papa Francesco nell'enciclica Laudato Si’, e si collega al tema del Giubileo 2025 Porte aperte alla speranza con un sottotitolo coerente con i percorsi precedenti: Cambiamento e sostenibilità. Un’iniziativa che vuole stimolare riflessioni profonde sul rapporto tra uomo, ambiente e società, proponendo una visione armonica e sostenibile del futuro.

Premio “Custode della Casa Comune”

Assegnato il premio “Custode della Casa Comune”, per il loro impegno nella sostenibilità e tutela ambientale, a Sonia Filippazzi, Giornalista Rai, Tiziana Governatori, imprenditrice Alfonso Cauteruccio, Presidente di Greenaccord, Luca Chiovelli, agricoltore a km 0 e Giancarlo Breccola, Studioso delle radici culturali del paese.

Per aver dato voce, attraverso il giornalismo, alla Terra e alle sfide ambientali del nostro tempo, il riconoscimento è stato conferito a Sonia Filippazzi, Giornalista Rai e conduttrice del programma “L’Aria che respiri” (Rai Radio Uno) per la passione, la competenza e il rigore con cui ha dato voce alle grandi questioni ambientali, contribuendo a formare una coscienza collettiva più attenta, più consapevole e responsabile. Attraverso la sua attività giornalistica ha saputo trasformare la narrazione dell’ambiente in uno spazio di dialogo, giustizia e speranza.

Assegnato anche all’imprenditrice Tiziana Governatori per aver costruito un’azienda radicata nel territorio, capace di futuro e responsabilità e per aver saputo intrecciare coraggio imprenditoriale e radicamento locale, innovazione e responsabilità, contribuendo con il suo lavoro alla crescita umana ed economica della comunità. La sua attività è un esempio di impresa etica e lungimirante, che non consuma il territorio ma lo onora, che costruisce lavoro senza spezzare legami.

Ad essere premiato anche Alfonso Cauteruccio, Presidente di Greenaccord, per la visione lungimirante e l’impegno generoso con cui ha costruito ponti tra il mondo della comunicazione, dell’ambiente e delle istituzioni. Con Greenaccord ha saputo formare una nuova generazione di comunicatori ambientali, favorendo un pensiero ampio, critico e consapevole. Da Montefiascone al mondo, porta un messaggio di ecologia integrale che unisce coscienze e territori.