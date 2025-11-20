Contribuisci a mantenere questo sito gratuito

Riusciamo a fornire informazione gratuita grazie alla pubblicità erogata dai nostri partner.
Accettando i consensi richiesti permetti ad i nostri partner di creare un'esperienza personalizzata ed offrirti un miglior servizio.
Avrai comunque la possibilità di revocare il consenso in qualunque momento.

Selezionando 'Accetta tutto', vedrai più spesso annunci su argomenti che ti interessano.
Selezionando 'Accetta solo cookie necessari', vedrai annunci generici non necessariamente attinenti ai tuoi interessi.

logo san paolo
giovedì 20 novembre 2025
 
L'intervista
 
Credere

Padre Alberto Maggi: «Il mio spirito libero innamorato della parola »

20/11/2025  Ha compiuto 80 anni padre Alberto Maggi, un prete fuori dagli schemi che sa andare al succo del Vangelo per portarlo a tutti, «irregolari» compresi. E persino in Cina...

Riduci carattere Ingrandisci carattere Stampa la pagina
Padre Alberto Maggi. /Foto nel servizio: Ignacio Maria Coccia)
Padre Alberto Maggi. /Foto nel servizio: Ignacio Maria Coccia)

«I semi alla fine daranno frutto». In un messaggio WhatsApp la voce emozionata di una giovane donna ringrazia padre Alberto, mentre gli racconta del suo papà. Assiduo nei viaggi in Terra Santa organizzati dal prete servita, fatti di studio biblico e aiuti ai bambini del Baby Caritas Hospital, l’uomo, a fine settembre, si era trovato di fronte alla scelta della figlia imbarcata sulla Global Sumud Flotilla: proseguire verso Gaza, andando incontro al blocco delle navi israeliane e nel migliore dei casi al carcere, o tornare indietro.

«Non ti fermare, prosegui», le aveva detto. Anni dopo quel seme, piantato a Gerusalemme, continuava a dare frutti.

È come uno scrigno prezioso il telefonino di padre Alberto Maggi. Volti, storie, frammenti di vita a tracciare una rete di relazioni fatte di gioie e dolori condivisi, parola di Vangelo e piccole frasi affettuose per ricordarsi a distanza, speranze di uomini e donne.

A 80 anni compiuti – li ha festeggiati il 6 novembre – padre Maggi usa senza timore i social, all’ombra del chiostro del convento dei Servi di Maria a Montefano.

In questo paesino, tra Ancona e Macerata, 30 anni fa ha dato vita al Centro studi biblici dedicato a padre Giovanni Vannucci, con il confratello Ricardo Pérez Márquez, biblista, 67 anni, originario di Granada e attuale provinciale dei Serviti per il Piemonte e la Romagna.

Tra piante di olivo, limoni e cespugli di rose, in questo spazio – dove vivono una decina di gatti, tutti rigorosamente chiamati per nome, la cagnolina Sissi, e a breve anche frate Kristian dall’Indonesia –, la parola d’ordine è «bellezza».

Bellezza è la cura con cui sono stati restaurati antichi mobili contadini e pregiate scrivanie. Bellezza è l’amore per piante e animali. La passeggiata nei campi, al mattino, dove si prega senza salterio davanti a un’icona mariana lungo il percorso.

È la pasta fatta a mano preparata dagli amici e riscaldata per gli ospiti. È condividere momenti di vita, con pane, formaggio e un bicchiere di Santeresia, il rosso di una famosa cantina affinato nelle grotte del convento.

È non avere un orario fisso, ma variare pranzi, cene e celebrazioni, per accogliere l’ospite di turno. È ricordare Franca Rame che recita Maria alla croce da Mistero buffo di Dario Fo, alla presentazione del primo libro di Maggi, Nostra Signora degli eretici, al festival dell’Unità del 1991.

È la preghiera per una coppia che ha perso un figlio. Sono giorni e giorni («anche quindici») impiegati per tradurre correttamente una parola del Vangelo.

È la biblioteca specializzata in testi biblici e lo studio, dove un piccolo pantheon è dedicato a colleghi e amici, da Ortensio da Spinetoli a Giovanni Vannucci, da David Maria Turoldo a Vito Mancuso.

Bellezza è sapere che tanti guardano a questi due preti “eretici” con gratitudine, perché la porta è sempre aperta. […]

Continua a leggere l’articolo acquistando il numero di Credere di questa settimana, in edicola e nelle librerie religiose da giovedì 20 novembre e in parrocchia da sabato 22 novembre. Oppure acquista la tua copia digitale a 0,99 euro su www.edicolasanpaolo.it

In collaborazione con Credere

Credere, la rivista per vivere «la gioia del Vangelo«

Credere, la rivista per vivere «l'avventura della fede»

CREDERE è la rivista che ogni settimana ti propone storie, personaggi e rubriche per ispirare la fede nel quotidiano. Già scelta come "Rivista Ufficiale del Giubileo della Misericordia", è un giornale ricco di contenuti per lo spirito, con tante testimonianze di famosi e gente comune e i gesti e le parole di Papa Francesco, più vicini che mai.

Scopri la rivista e abbonati »

WhatsApp logo
Segui il nostro canale WhatsApp
Notizie di valore, nessuno spam.
ISCRIVITI
Segui il Giubileo 2025 con Famiglia Cristiana
 
 
Pubblicità
Edicola San Paolo
Collection precedente Collection successiva
GBABY
GBABY
€ 34,80 € 28,80 - 17%
FAMIGLIA CRISTIANA
FAMIGLIA CRISTIANA
€ 104,00 € 92,90 - 11%
CREDERE
CREDERE
€ 98,80 € 57,80 - 41%
I LOVE ENGLISH JUNIOR
I LOVE ENGLISH JUNIOR
€ 69,00 € 49,90 - 28%
MARIA CON TE
MARIA CON TE
€ 52,00 € 39,90 - 23%
IL GIORNALINO
IL GIORNALINO
€ 117,30 € 91,90 - 22%
BENESSERE
BENESSERE
€ 34,80 € 0,00 - 14%
AMEN, LA PAROLA CHE SALVA
AMEN, LA PAROLA CHE SALVA
€ 46,80 € 38,90 - 17%
JESUS
JESUS
€ 64,90 € 0,00 - 6%
Visualizza tutte le riviste
Visualizza tutte le collection
 