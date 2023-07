Il misterioso uomo della Sindone: lattice e silicone lo ricostruiscono in 3D.

Sangue rappreso, ferite aperte, persino capelli naturali intrisi di sudore: che l’iperrealismo sia la cifra stilistica di questo capolavoro in lattice e silicone è decisamente fuori discussione. Di cosa stiamo parlando? Della scultura tridimensionale del misterioso uomo della Sindone, realizzata con severi criteri scientifici e forensi, che riproduce fedelmente colui che avrebbe potuto essere Gesù dopo la sua morte. L’opera (un essere umano nudo, disteso su un tavolo, alto circa 1.78m e pesante 75kg), mai realizzata prima d’ora, si inserisce nel quadro più ampio della mostra internazionale The Mistery Man, un’esposizione volta a ripercorrere gli ultimi istanti di vita di Cristo, di cui il corpo artificiale rappresenta il culmine.

Frutto di un lavoro di ricerca quindicennale condotto dall’artista e curatore Alvaro Blanco, a fine luglio l’intero progetto (sviluppato dalla ditta Artisplendore) toccherà per la prima volta l’Italia, sede storica non solo della Chiesa, ma anche e soprattutto della Sindone stessa. «Per ArtiSplendore è un grandissimo onore svelare il corpo della Sindone in Italia, un Paese centrale per la storia religiosa», ha affermato il Ceo Francisco Moya. «Speriamo che la mostra avvicini tantissimi alla storia e alla persona di Gesù».

L’inaugurazione, prevista per le ore 21 di lunedì 31 luglio nella chiesa di San Domenico a Chioggia (VE), darà così la possibilità di effettuare un viaggio unico attraverso scienza, arte, religione e archeologia: passando per sei sale, i visitatori potranno apprendere particolari vicende legate alla Sindone, vivere un’esperienza immersiva grazie alla tecnologia, ammirare gli oggetti descritti dai racconti evangelici e diversi documenti storici e scientifici, tra cui la riproduzione dei trenta denari di Giuda, una selezione di diverse lance romane riconducibili al periodo della Crocifissione e diverse iconografie che hanno rappresentato Cristo attraverso i secoli.

Dopo il grande successo ottenuto in Spagna – in cui è stata visitata da oltre centoventimila persone e raccontata da più di cinquecento testate giornalistiche in tutto il mondo – The Mistery Man giunge finalmente nel Paese che è custode del sacro lenzuolo. Un’occasione unica, aperta al pubblico fino alla seconda settimana di gennaio 2024 e imperdibile anche per chi non crede: perché il fascino del mistero riguarda fede e scienza, ed è intrinsecamente connaturato nell’uomo.