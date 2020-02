Il Nord Italia in guerra contro il coronavirus

Ormai quello del corona virus è un bollettino di guerra. E perfino nella comunità scientifica ci si chiede se non si stia esagerando con questo clima di emergenza nazionale, come ha fatto la virologa del Sacco Maria Rita Gismondo. Mai come in queste ore la parola d’ordine è “nervi saldi”, soprattutto al Nord, dove sono stati isolati i focolai del virus, nel triangolo ormai noto della bassa lodigiana.

Se è vero che il virus ha un’incidenza di mortalità relativamente remota, addirittura più bassa della normale influenza, è anche vero che il suo potere di contagio è enorme, esponenziale, e dunque fanno bene le autorità a cercare di isolarlo per evitare ai cittadini italiani non solo qualunque pericolo di morte, ma tutti i guai concernenti la malattia, polmonite inclusa (nel 20 per cento di casi). Inoltre il virus è per molti aspetti misterioso. Proprio per questo fa paura e non va preso sottogamba. Le strutture sanitarie non hanno ancora individuato il paziente - o i pazienti - zero dal quale è partita la diffusione del virus in Italia. Lo ha detto il commissario per l'emergenza Angelo Borrelli confermando che ancora non c'è un'indicazione precisa. "E' difficile formulare previsioni per quella che può essere la diffusione - ha aggiunto - l'unica misura concreta e valida da adottare è dunque quella di chiudere i territori". Al momento le uniche aree sottoposte a isolamento in quanto ritenute focolai del virus sono i dieci comuni del lodigiano individuati nell'ordinanza del ministro della salute e del governatore della Lombardia e il territorio del comune di Vo' Euganeo, ha confermato il commissario per l'emergenza Angelo Borrelli ribadendo che per ora non verranno dunque presi provvedimenti per altre zone. "E' una valutazione che faremo con comitato tecnico scientifico e le regioni. Per il momento le aree sono quelle indicate" ha aggiunto.

E allora vediamo la situazione. Sono 132 le persone positive al coronavirus in Italia. Lo ha detto il commissario Angelo Borrelli facendo un punto con i cronisti sull'emergenza coronavirus sottolineando che 26 di queste sono in terapia intensiva. Il numero complessivo dei positivi, ha spiegato Borrelli, tiene conto delle due vittime - una in Lombardia e una in Veneto - e del ricercatore che era ricoverato allo Spallanzani ed è guarito. In Lombardia i casi sono dunque 88 (oltre alla vittima), in Veneto 24 (ai quali va sommato l'anziano morto a Vo' Euganeo), in Piemonte 6, in Emilia Romagna 9 e nel Lazio 2. Questi ultimi sono la coppia di cinesi che si trova ancora allo Spallanzani. Attualmente, ha detto ancora Borrelli, 129 persone sono in ospedale sotto osservazione, 54 sono ricoverati, 26 sono in terapia intensiva e 22 in isolamento domiciliare.

L'ordinanza sul coronavirus firmata dal presidente Attilio Fontana di concerto con il ministro della salute Roberto Speranza prevede la chiusura delle scuole in tutta la Lombardia. In Friuli Venezia Giulia da domani fino al 1 marzo compreso saranno sospese tutte le attività delle Università di Trieste e di Udine e della Scuola internazionale superiore di Studi avanzati del capoluogo giuliano. Sospesa anche l'attività didattica nelle Università piemontesi e a Genova. In Veneto chiusura delle scuole e dei musei fino al primo di marzo. L'Università Campus Bio-Medico di Roma ha disposto il rinvio della prova di ammissione al Corso di laurea in Medicina e Chirurgia. Scuole di ogni ordine e grado chiuse per una settimana in Piemonte. È quanto emerso dal tavolo di sicurezza in corso in queste ore nella sede della Protezione civile di Torino.

Il presidente del Veneto, Luca Zaia, assieme al ministro Speranza ha "firmato l'ordinanza con la quale vengono bloccate, Carnevale di Venezia compreso, tutte le manifestazioni pubbliche, private, la chiusura delle scuole e dei musei fino al primo di marzo". Il governatore della Lombardia Fontana ha deciso "la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico". Il Comune di Torino ha ordinato "la sospensione di tutte le manifestazioni sportive aperte al pubblico".

Il Viminale intanto ha deciso che "L'Ocean Viking sbarcherà nel porto di Pozzallo. Al fine di assicurare adeguate misure di prevenzione, i migranti saranno trattenuti in quarantena nell'hotspot della cittadina siciliana. Alle medesime finalità precauzionali, il personale della nave rimarrà isolato a bordo per tutto il periodo necessario. Le autorità competenti provvederanno agli accertamenti e alla sorveglianza sanitaria ritenuti indispensabili".