Cicala, il borgo Amico dell'Alzheimer

«Non è facile per le famiglie, perché la malattia sradica e distrugge gli equilibri. Quando i pazienti urlano è il loro corpo che si manifesta. Noi cerchiamo di capire e intervenire su ciò che fanno, di curare la loro anima». Lo dice Elena Sodano, 58 anni, Imprenditrice della cura. Presidente Associazione RaGi per le Demenze. Con lei sul numero in edicola di Famiglia Cristiana abbiamo viaggiato verso Cicala, un borgo ai piedi della Sila, a più di 800 metri sul livello del mare, dove è stato creato uno spazio in cui la malattia di Alzheimer viene vissuta con una nuova ottica.

Si tratta di un centro residenziale di 800 metri quadri che accoglie persone affette da demenza. I pazienti ospitati sono 7, li affiancano 8 operatori socio sanitari, tre educatori, una psicologa, un assistente sociale.La particolarità è che è stato pensato come una sorta di paese costruito nel paese. Ci sono donne affacciate alle finestre dipinte sulle pareti, un ufficio postale disegnato, una tabaccheria. Ogni camera con due letti è diventata casa per due persone, con numero civico sulla porta e cassetta delle lettere.